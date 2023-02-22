Centro de Rehabilitación turco también se llamará Proteo, por el perro rescatista

El pasado 12 de febrero, la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena) confirmó que uno de los perros rescatistas enviados a Turquía había fallecido. Se trataba de Proteo, quien sufrió el viaje y padeció el intenso frío que se vive en una de las zonas afectadas por el terremoto, por lo que desde entonces, el canino ha recibido distintas muestras de respeto y admiración alrededor del mundo por dar su vida en las labores de rescate.

Turquía, y en especial las entidades con más daños por el devastador sismo, han sido los principales en reconocer el trabajo que efectuó Proteo, quien ha sido utilizado como uno de los representantes de la ayuda humanitaria recibida en las últimas dos semanas para salvaguardar a las víctimas. Desde murales en las calles hasta el monumento recién anunciado en un parque, la última muestra va dirigida a un Centro de Rehabilitación de Animales Callejeros.

Y es que en la ciudad turca de Kocaeli, concretamente en el distrito de Başiskele, se inaugurará el nuevo centro y decidieron rendir homenaje a Proteo como muestra de respeto, ya que en palabras del alcalde local, Mehmet Yasin Özlü, el perro rescatista mexicano es considerado como un héroe para la nación.

🐕‍🦺 Yapımını tamamlayıp hizmete açacağımız Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'miz, asrın afetinin yaşandığı deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılarak hayatını kaybeden kahraman köpek #PROTEO ’nun adıyla anılacak. pic.twitter.com/199CJVKkKm — Mehmet Yasin Özlü (@mehmetyasinozlu) February 21, 2023

"Nombramos a nuestro centro en honor a Proteo, que sirvió a México durante muchos años. El nombre de Proteo será recordado en este centro en los años venideros", aseguró el funcionario mediante un comunicado, el cual estuvo acompañado por la develación del espectacular con el nombre de las nuevas instalaciones de rehabilitación.

Esta nueva muestra de respeto y cariño al perro mexicano de la Sedena se da casi a la par del anuncio de un parque y una estatua en su honor en el municipio de Sariyer, en Estambul, donde el alcalde Sukru Genc afirmó que Proteo es ahora alguien a quien le deben lealtad.

¿Qué le pasó a Proteo, el perro rescatista?

A pesar de que las primeras versiones indicaban que Proteo había fallecido como víctima de un derrumbe, la realidad la explicó Carlos Villeda Máquez, el entrenador del canino, quien dio a entender que fueron otros factores los que arrebataron la vida al perro.

De acuerdo con sus palabras, quien por cierto comunicó la muerte entre lágrimas, el perrito de 10 años de edad habría muerto por el clima extremadamente frío que se mantiene en Turquía, un viaje resultó demasiada carga para el elemento rescatista de México.