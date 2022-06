Rescataron a 69 migrantes que viajaban en la caja de un tráiler

Una fuerte movilización policiaca se registró sobre la carretera al poblado de Belem en San Martín De Las Pirámides, Estado de México. Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal, resguardaban este tráiler.

Se encontró parado en un paraje solitario.

“Nos avisan de un tráiler que está estacionado aquí en este lugar, viene una unidad para verificar, si, y bueno el mismo conductor se pone nervioso y manifiesta que trae personas arriba,” declaró Carlos Medina, Comisario de San Martín De Las Pirámides, Estado de México.

Eran migrantes centroamericanos. Al abrir las puertas algunos intentaron escapar.

Otros permanecieron al interior de la pesada unidad.

En el tráiler viajaban los migrantes que a decir de ellos llevaban 3 días al interior de la caja, aseguraron, les faltaba agua y también aire para poder respirar.

“Al principio no sólo que se empezaron a mover y a molestar y si nos faltó el aire, pidieron ayuda a la hora de abrir nos empujaron y yo estaba en medio de ellos y me apacharon, me faltaba el aire también a la hora de salir nos caímos,” explicó Alexis, uno de los migrantes que viajaban en la caja del tráiler.

Fueron 69 migrantes los asegurados, entre ellos mujeres y niños.

"¿Cuál es el ambiente que se vive al interior de la caja del tráiler cuando van viajando, digo ya hemos visto muchos casos?, por el calor y falta de oxígeno incómodo, ¿principalmente en el día, me imagino?, si principalmente, ¿les pasan agua para que se vayan hidratando?, yo traigo, pero hasta ahí, mía nada más ya los demás no sé, ¿hay que cuidar el agua?, si,” dijo Erwin García, migrante localizado en Veracruz.

Los migrantes fueron valorados por Protección Civil. Los trasladaron al ministerio público federal de Texcoco y posteriormente a migración. El chofer y el tráiler quedaron a disposición de las autoridades.