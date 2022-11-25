Dramático rescate de niño que cayó a lago congelado en Illinois: VIDEO

Momentos de tensión se vivieron en la ciudad de Aurora, en Illinois debido a que un niño de 9 años trato de recuperar su balón de fútbol que cayó a un estanque congelado. Equipos de emergencia acudieron al lugar para arriesgar su vida en el dramático rescate.

Una mujer que se encontraba cerca del lugar se lanzó al agua al ver que el menor no podía salir, pero tampoco lo pudo sacar y se quedó varada en el estanque con el menor.

La policía de Aurora, Illinois recibió el llamado de auxilio al 911, alertándolos de la situación.

De inmediato los oficiales ubicaron el domicilio y llegaron a toda velocidad al lugar en su patrulla y con la sirena encendida para trabajar en el rescate.

Temperaturas bajo cero grados en el rescate

Los oficiales de policía bajaron de la unidad y corrieron al estanque donde se encontraba el niño y la mujer que soportaban temperaturas bajo cero grados.

Varios de los vecinos se encontraban en el lugar tratando también de ayudar en el rescate.

Con nerviosismo, pero con precisión, regresaron corriendo a su patrulla para obtener y sacar unas cuerdas para ayudarse en el rescate del niño de 9 años y de la mujer que ya llevaban varios minutos dentro de las aguas congeladas del estanque.

Policías arriesgaron su vida para salvar al niño

Arriesgando su propia vida se lanzaron al estanque y con la ayuda de otros oficiales que jalaron de las cuerdas, lograron poner a salvo al niño de 9 años y a la mujer, que visiblemente se observaban en condiciones difíciles por las temperaturas congelantes.

Equipos de emergencia atendieron a la mujer en el lugar y no fue necesaria hospitalizarla sin embargo, el menor sí tuvo que ser internado debido a la hipotermia severa que presentaba.

La mamá del menor dio las gracias a los equipos de emergencia por el rescate oportuno que salvó la vida a su hijo.

Las temperaturas en la ciudad de Aurora en Illinois por la mañana de este viernes 25 de noviembre son de menos tres grados centígrados.

