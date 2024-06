Rescatista intenta atrapar un cadáver y es arrastrado por corriente de río en Tapachula

Un rescatista del grupo de Servicios Auxiliares y de Emergencia (SAE) fue arrastrado por las corrientes del Río Coatán en Tapachula, Chiapas, cuando los intentaba atrapar el cadáver de una persona que se encontraba debajo de un puente.

El elemento, quien fue identificado como Hernán González, de 24 años, acudió con otros cinco compañeros de su unidad al rescate del cuerpo de una persona, el cual fue reportado la tarde de este jueves 27 de junio. Señalaron que estaba atrapado entre los matorrales debajo del puente en el río, localizado en la zona centro de la ciudad.

Sin embargo, el rescatista fue arrastrado debido a la fuerte corriente, la falta de pericia y no contar con las herramientas necesarias. Elementos de Protección Civil y bomberos montaron un operativo de búsqueda y rescate. Se dice que se reventó el lazo que lo tenía amarrado para recuperar el cuerpo.

Sin embargo, hasta el momento el joven ha sido encontrado. Las autoridades informaron que debido a la poca visibilidad y malas condiciones del tiempo se suspendieron las tareas de búsqueda y se reanudará hasta mañana temprano.

Era un bombero que en días libres se dedicaba a ser rescatista

El Suboficial de Bomberos Tapachula, Abelardo Herrera Aguilar, dijo que la búsqueda de su compañero fue suspendida, ya que se había hecho de noche y el camino era peligroso, por lo que no arriesgaría la vida de más rescatistas.

“Nos cayó la noche. Es imposible. No vamos a arriesgar a demás rescatistas de diferentes dependencias, no los vamos a arriesgar, porque está peligroso. Está pantanoso. No hay acceso en algunos lugares”, indicó.

Señaló que Hernán González y otros compañeros se adelantaron a hacer el rescate del cuerpo. Él era bombero, pero en sus días de descanso se dedicaba a ser rescatista, contó.

“En ese momento nosotros comisionamos a otra gente para rescatar el cadáver que se encontraba a orillas del río y nosotros, otros compañeros, nos fuimos por tierra, toda la orilla del río, en la búsqueda con elementos de seguridad pública del estado, municipal, en coordinación con Protección Civil, que ellos estaban más abajo haciendo la búsqueda”, dijo.

El suboficial dijo desconocer si su compañero ya pudo salir de la corriente y se encuentra perdido. Sin embargo, aseguró que mañana se va a continuar con la búsqueda, en la cual han cubierto kilómetro y medio.