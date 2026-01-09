Entre lágrimas y oraciones, despiden al pequeño Federico en Campeche tras accidente aéreo en Texas

Los restos del pequeño Federico regresaron a su tierra natal, Escárcega, Campeche, donde familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós, tras su fallecimiento en el accidente aéreo ocurrido en Galveston, Texas.

Dan el último adiós al pequeño Fede de dos años tras accidente en Texas

Tras poco más de 15 días del trágico accidente aéreo ocurrido en Galvestón, Texas, los restos del pequeño Federico y de su madre, una de las sobrevivientes del siniestro, finalmente regresaron a su tierra natal, Escárcega, C ampeche, donde familiares y amigos les dieron el último adiós.

El cuerpo del menor fue repatriado a territorio mexicano el pasado miércoles 7 de enero. Los restos arribaron inicialmente al estado de Quintana Roo a bordo de un avión de la Marina, para posteriormente ser trasladados por vía terrestre hasta Campeche .

Desde su llegada, la comunidad se mantuvo a la espera para acompañar a la familia en este momento de profundo dolor.

Familiares y amigos esperaban el cuerpo del pequeño Federico como la llegada de Edward y Julia, padres del menor, quienes han enfrentado una de las pérdidas más difíciles tras el accidente aéreo en el que Federico perdió la vida y su madre logró sobrevivir, siendo una de las dos personas que salieron con vida de la tragedia.

El pequeño Federico fue velado en su vivienda ubicada en la colonia Emiliano Zapata, donde seres queridos, vecinos y personas cercanas se congregaron para rendirle homenaje, expresar sus condolencias y acompañar a la familia en su duelo. El ambiente estuvo marcado por el silencio, las oraciones y las muestras de solidaridad hacia los padres del menor.

Llevan el cuerpo de Fede a la Parroquia Inmaculado Corazón de María

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la parroquia del Inmaculado Corazón de María, donde se llevó a cabo una bendición en su memoria.

Durante la ceremonia religiosa, familiares y asistentes elevaron plegarias y palabras de despedida, recordando al pequeño Federico y expresando su apoyo a la familia ante la irreparable pérdida.

We're continuing to follow the very latest from Galveston, where a medial transport plane from Mexico crashed into the water. At least five people were killed, according to the Coast Guard. (Photos courtesy Sky Decker)



Latest: https://t.co/jGHPzRAI1X pic.twitter.com/rQwhQtwIXM — KHOU 11 News Houston (@KHOU) December 23, 2025

Tras la bendición, el cortejo fúnebre se dirigió al cementerio municipal, donde el menor recibió sepultura. Con profundo amor, sus padres y familiares le dieron el último adiós, cerrando así un capítulo marcado por el dolor, pero también por el acompañamiento de una comunidad que se unió para despedirlo.

Hoy, los restos del pequeño Federico descansan en su tierra natal, Escárcega, Campeche, donde su memoria permanece viva entre quienes lo conocieron y acompañaron a su familia en este difícil proceso de despedida.