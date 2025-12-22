VIDEO: Posada en Campeche termina en pelea entre el payaso ‘Pichurris’ y trabajador de empresa por ofensa a mujer

Un video captado durante una posada en Campeche se convirtió en tendencia luego de mostrar una pelea entre un payaso contratado para amenizar el evento y un trabajador de la empresa organizadora. La grabación, difundida en redes sociales, exhibe el momento en el que la fiesta pasa de un ambiente festivo a un violento altercado físico.

De acuerdo con la información disponible, el payaso conocido como 'Pichurris' participaba en una dinámica habitual de su espectáculo durante una posada en Campeche, organizada para personal de la empresa de transporte. En ese contexto, invitó a uno de los asistentes a participar, sin que inicialmente se advirtiera algún conflicto.

¿Cómo se originó la pelea durante la posada en Campeche?

El video muestra que el payaso cedió el micrófono al trabajador como parte de la interacción con el público; sin embargo, el invitado realizó comentarios dirigidos a la pareja del comediante, lo que cambió el rumbo del evento. Tras esos señalamientos, el payaso reaccionó de forma inmediata, propinando un golpe que detonó la pelea dentro de la posada:

Ambos involucrados terminaron en el suelo mientras otros asistentes intentaban separar la pelea y restablecer el orden en la posada; la situación ocurrió frente a decenas de trabajadores, lo que quedó registrado en el material audiovisual que después comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

¿Qué dijo el payaso tras la pelea registrada en posada de Campeche?

Luego de que el video de la pelea se viralizara, el payaso 'Pichurris' difundió un mensaje en redes sociales en el que explicó su versión de lo ocurrido durante la posada en Campeche.

En su declaración, señaló que los comentarios hacia su esposa fueron el detonante del conflicto y que ella no formaba parte del espectáculo presentado en la posada.

"Sí la regué en haberlo golpeado. No es profesional, pero tampoco me voy a dejar de nadie.

"Tampoco me voy a dejar que alguien venga y ofenda tanto a mi esposa o a mi familia", explicó.

También indicó que mantenía un acuerdo laboral vigente con la empresa y que los eventos contratados fueron cubiertos conforme a lo establecido, además de ofrecer una disculpa institucional por las consecuencias que dejó la pelea.