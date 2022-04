Mauricio y Yamilet todavía no son sepultados

Ya pasaron más 24 horas del incendio que consumió el hogar de Yamilet y Mauricio, los hermanitos que perecieron víctimas del fuego y el humo en la colonia lomas de la primavera en Zapopan, Jalisco.

Este miércoles, sus familiares hablaron para Fuerza Informativa Azteca, los infantes vivían únicamente con su madre, pues hace unos meses sus padres se habían separado.

El incendio fue provocado por un cortocircuito que consumió bolsas con ropa y la cama donde estaban los menores.

“Sacar a los niños, no dejarlos ahí, lo que nosotros íbamos eran los niños; lo demás que se queme, pero la lumbre no nos dejó, no pudimos entrar,” declaró la tía de Mauricio y Yamilet, María.

Fueron los familiares primos y tíos de los pequeños, quienes intentaron sacarlos del fuego, pero era demasiado tarde.





“Escuché que los niños estaban gritando y le dije a mi mamá que me mojara y con una cobija y cuando me metí, me quemé los pelos y mi mamá se pegó en el brazo con la puerta y de quemó y el fuego me aventó para afuera y mi tío también intentó meterse pero ya era demasiado tarde,” agregó un familiar de Yamilet y Mauricio.

Los restos de Mauricio y Yamilet aún no son entregados a los familiares, la madre de nombre Yadira y el padre Jesús, fueron al municipio de Tala, para recuperar documentos que les piden en el instituto de ciencias forenses.

“Falta el papel de la bebecita, pero ya están en eso, su madre está en ese problema y ya se lo dieron en Tala porque la niña nació allá fueron por el papel de la huellita porque se quemó todo”, expresó un familiar de Mauricio y Yamilet.

Los bomberos de Zapopan en Jalisco prohibieron a la familia subir al cuarto siniestrado, aún no se descarta daño estructural en la pequeña vivienda.