Promesas al aire: El auto eléctrico ‘Olinia’ eleva su precio base y aplaza su llegada a las calles hasta 2027

El desarrollo del auto eléctrico Olinia se perfilaba como el gran hito nacional para revolucionar la movilidad sustentable y accesible en el país.

Sin embargo, el panorama optimista de este proyecto gubernamental ha cambiado de forma radical durante los últimos meses. Las altas expectativas generadas en su presentación hoy chocan de frente con la compleja realidad operativa de la industria automotriz mexicana.

Aquella promesa de democratizar el transporte privado comienza a tambalearse: el esperado modelo no llegará a las calles en las fechas pactadas y, para sorpresa de miles de consumidores, tampoco será tan amigable con el bolsillo como se presumía en un principio.

El fin de la ilusión del costo ‘ultra bajo’

Si hacemos un poco de memoria, el 6 de enero de 2025 el gobierno federal nos dio lo que parecía un verdadero regalo de Día de Reyes al anunciar que este coche sería de costo ‘ultra bajo’. En ese momento, las proyecciones financieras parecían inmejorables para el consumidor promedio.

Roberto Capuano, coordinador oficial del proyecto, señaló públicamente que el precio estimado del auto eléctrico Olinia oscilaría entre los 90 mil y los 150 mil pesos, dependiendo del modelo. Era, sin duda, una cifra imbatible en el mercado actual.

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No obstante, 15 meses después de aquel gran anuncio, las cuentas dejaron de cuadrar. Para el 15 de abril de 2026, el propio Capuano ajustó las cifras ante los medios y confirmó que el vehículo rondará los 150 mil pesos. En términos prácticos: lo que antes era el tope máximo de la lista de precios, hoy se ha convertido en la tarifa base, esfumando por completo el sueño de un coche hiperbarato.

Un calendario asfixiado por los retrasos

El tema presupuestal no es el único trago amargo para este vehículo de la 4T. Los tiempos de manufactura y entrega también han sufrido un duro golpe de realidad, dejando atrás las múltiples fechas que los funcionarios habían garantizado.

A mediados de agosto de 2025, el diseñador automotriz de la iniciativa, Fernando Ocaña Espinosa, aseguró que trabajaban a marchas forzadas en la construcción que los llevaría a tener una flotilla piloto 2026 lista para presentarse en el mes de junio. Días más tarde, la exsecretaria de Ciencia de Puebla, Celina Peña Guzmán, elevó aún más las expectativas al afirmar que, para mayo de 2026, esa primera ola de unidades saldría de territorio poblano rumbo a la capital del país.

La situación actual es contundente y muy distinta: el proyecto no se verá circulando por las avenidas de México durante este año. Lo único que los ingenieros lograrán consolidar para el mes de junio será, en el mejor de los casos, un primer prototipo funcional.

La larga espera hasta 2027

Aunque el coordinador de la iniciativa ha intentado matizar la urgencia mencionando que el país ya se había tardado en desarrollar un esquema de movilidad de esta magnitud, la ironía es que los propios tropiezos de manufactura seguirán sumando meses de espera al reloj de los usuarios.

La conclusión es clara: la anhelada venta al público del auto eléctrico Olinia queda pospuesta de manera oficial hasta el año 2027. Con este ajuste, queda en evidencia que transitar de la promesa política a la producción masiva es un camino lleno de baches, y los ciudadanos tendrán que armarse de paciencia para comprobar si el proyecto logra finalmente arrancar motores.