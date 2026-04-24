De promesa a problema: obras millonarias desatan caos vial en la CDMX

Las obras de infraestructura rumbo al Mundial han comenzado a transformar distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), pero generando caos vial la vida diaria de miles de personas.

Con una inversión superior a los 5 mil millones de pesos, el plan de movilidad contempla la intervención de casi 200 kilómetros; sin embargo, la ejecución simultánea de varios proyectos ha provocado cierres, desvíos, congestión vial y un aumento significativo en los tiempos de traslado, además de impactos económicos.

La ciudad de caos; CDMX presenta afectaciones viales por obras simultáneas

Literalmente, están sacando chispas; las obras planeadas para el Mundial han transformado a una parte de la ciudad en la capital del caos.

El Gobierno de la Ciudad de México, anunció una inversión de más de 5 mil millones de pesos en movilidad para facilitar los traslados en la ciudad mundialista. El plan incluye casi 200 kilómetros de infraestructura intervenida.

Pero algunos están cuestionando la planeación de estas obras, muchas de ellas realizadas al mismo tiempo. Como en la Línea 2 del Metro, con estaciones cerradas y desvíos mal señalizados.

“Se tropieza uno, todo el polvo que están levantando los trabajadores, no hay señalamientos”, dijo Mónica Márquez, usuario del Metro.

El doble del tiempo por obras millonarias en la CDM

No hay una cifra oficial sobre el aumento en los tiempos de traslado, pero en el transporte como el Tren Ligero y Trolebús, el impacto es claro: más tiempo, más cansancio y más gasto.

“Hago el doble de tiempo, a donde voy es siempre muy cerquita, antes hacía 15, 20 minutos, ahora hago casi la hora”.

La construcción de la Calzada Flotante y la ciclovía, uno de los ejes del proyecto, también genera molestia y congestionamiento vial y pérdidas económicas.

“Como redujeron la calzada de Tlalpan, los coches no se pueden parar tantito por el tráfico que se hace”, dijo Adriana, comerciante.

“Ha afectado un 70, 80 por ciento en las ventas; ya vendo la mitad de lo que vendía antes”, mencionó Eduardo, taquero.

El gobierno asegura que estas obras beneficiarán a casi medio millón de personas al día, pero mientras llega lo prometido. Una cortina de vallas, polvo y demoras anuncia que el Mundial esta cerca.