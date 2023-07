Morena da conocer reporte de gastos de gira de corcholatas

Ciudad de México. La dirigencia nacional de Morena presentó el reporte de gastos de las giras que realizan sus cuatro aspirantes que contienen rumbo al 2024 por la Coordinación de Defensa de la Transformación.

Ricardo Monreal figura, hasta ahora, con el mayor gasto, en 2 semanas lleva casi 1 millón de los 5 millones de pesos que les dará el partido. Segundo lugar está Claudia Sheinbaum.

El informe comprende un desglose de los recursos utilizados del 19 de junio al 2 de julio, incluye transporte, logística de eventos, hospedaje y viáticos.

En Morena estamos viviendo un proceso inédito e histórico, en el que de forma transparente y abierta a la población, se reportan los gastos y la fiscalización de nuestros aspirantes a coordinar la continuidad de la 4T en 2024.



Así lo reportó nuestro presidente @mario_delgado en… pic.twitter.com/S4UuZMUF9H — Morena (@PartidoMorenaMx) July 4, 2023



Ricardo Monreal reporta un gasto de 916 mil 376 pesos, seguido de Claudia Sheinbaum con 868 mil 770 pesos.

En tercer lugar, figura Adán Augusto López con 577 mil 584 pesos, monto que son recursos propios y que corresponde al período del 19 al 30 de junio.

Marcelo Ebrard, es el que menos uso de recursos reporta con un gasto de 385 mil 509 pesos.

Gastos de aspirantes de Morena serán fiscalizados por el INE

En conferencia de prensa, Mario Delgado, presidente de Morena, señalo que los gastos de sus cuatro aspirantes serán fiscalizados por el INE, pues, tres de ellos, son recursos de gasto ordinario otorgados al partido.

En el caso de Adán Augusto López, que no acepto el financiamiento del Morena, el gasto también estará sujeto a comprobación ya que las actividades que realiza en sus recorridos son a nombre del partido.

Con absoluta transparencia, y tal como nos comprometimos, hoy hicimos públicos los reportes de gastos de la y los aspirantes en el proceso interno de definición de la Coordinación Nacional de Defensa de la #Transformación.



¡Seguimos adelante con #UnidadYMovilización! pic.twitter.com/4MuxIY9pcW — Mario Delgado (@mario_delgado) July 4, 2023

“Como hay actividades ordinarias de morena organizadas por Adán, el INE nos va a caer, no hay manera de que demos la vuelta, va a decir a ver de dónde organizo ese evento, entonces, ahí nosotros tenemos los comprobantes de gasto. No porque él se esté financiando con sus propios recursos o porque haya aportaciones no tengamos que rendir cuentas, vamos a tener que rendir cuentas, ahora si él lo va registrar como aportaciones al partido tendrá que seguir la reglamentación para ello y los topes que están establecidos para ello”, explico el líder de Morena.

Manifestó que Morena presentará cada dos semanas el reporte de los gastos de sus cuatro aspirantes que buscan la Coordinación de Defensa de la Transformación...