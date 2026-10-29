Revelan qué mató a perros en Parque España: esta es la sutancia que comieron escondida en carne

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) revelaron la sustancia que mató a cuatro perros que comieron un pedazo de carne con una cápsula escondida en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Una denuncia ciudadana alertó del caso cuando el 27 de ocutbre de 2026, una persona encargada de una clínica veterinaria ubicada en la calle Pachuca, informó al 911 sobre varios posibles casos de envenenamiento de perros de compañía, de de los cuales hasta hoy dos están hospitalizados y su estado de salud es grave.

🐾 Envenenan a 5 perros en el Parque España, en la CDMX. Dos murieron y tres más se reportan delicados, informó la alcaldesa de Cuauhtémoc, @AlessandraRdlv



En el lugar fue localizado un pedazo de aparente carne con una cápsula azul, que presuntamente estaría relacionada con el… pic.twitter.com/kpYLdm9RFO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

¿Qué mató a los perros que paseaban por el Parque España?

Los propietarios de las mascotas refirieron que los perros presuntamente habrían ingerido alguna sustancia tóxica mientras paseaban en las inmediaciones del Parque España.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó que durante un recorrido por el lugar, policías localizaron primero un trozo de longaniza que contenía una píldora azul, pero ahora se sabe de la existencia de más.

Los exámenes periciales y químicos realizados indican que la sustancia contenida es metomilo, un insecticida y acaricida altamente tóxico.

Localizan más pedazos de carne con sustancia tóxica en la Condesa

Este jueves 29 de octubre se confirmó la localización de 14 cebos de carne con cápsulas en su interior: cuatro en el Parque España y diez en calles aledañas.

Las calles de la Condesa donde aparecieron más pedazos de carne con pastillas azules son el cruce de las calles Juan Escutia y Amatlán.

Un ciudadano indicó que observó en la banqueta un trozo de salami con una pastilla azul, por lo que, ya se analizan las cámaras de vigilancia de la zona y se labora con los vecinos del lugar.

Hasta el momento se mantiene una investigación abierta por cuatro perros envenenados. De estos casos, dos propietarios presentaron formalmente su denuncia y permitieron realizar la necropsia a los animales, mientras que las autoridades continúan coordinándose para establecer contacto con los dueños de los otros dos casos de muerte registrados.

“Empezó con temblores”: así detectaron los dueños el envenenamiento de sus perritos en Parque España

Identifican al persona presuntamente relacionada con el envenenamiento de perros en la Condesa

La Fiscalía de CDMX inició una carpeta de investigación por el delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos, y hasta el momento no hay personas detenenidas por estos hechos.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega dio a conocer detalles sobre quién estaría detrás de este caso, que alertó a los vecinos.

Cámaras de la zona identificaron a un hombre como presunto responsable de colocar carne envenenada con el Parque España y calles aledañas al lugar.

Rojo de la Vega acudió este jueves a la Fiscalía para aportar videos que contribuyan a la investigación por los ataques contra perros registrados en los últimos días en el Parque España y calles aledañas a la colonia Condesa.

Informó que, con apoyo de vecinos, reunió material que entregó para integrarlo a la carpeta de investigación.