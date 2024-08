¿Ya revisaste el Hoy No Circula? Estos autos descansan este jueves 1 de agosto

Antes de salir de casa, no olvides revisar el calendario del Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex) para este jueves 1 de agosto. Así que toma nota y arranca el mes sin multas de tránsito.

h2

El calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) indica que los jueves descansan los siguientes vehículos desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas:



Autos con holograma 1 o 2.

Vehículos con engomado verde.

Terminación de placa 1 y 2

Todos los autos foráneos con terminación de placa 1 o 2.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Calendario del Hoy No Circula

¡No te confíes! El programa Hoy No Circula funciona durante todos los días de la semana en la CDMX y muchos municipios del Edomex, por si tienes dudas, este es el calendario oficial:



Los lunes no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes no pueden salir autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

no pueden salir autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan todos los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes no circulan vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex. | Secretaría del Medio Ambiente.

¿El Hoy No Circula aplica en el Edomex?

¿El Programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?Finalmente, si bien el programa Hoy No Circula aplica en la s16 alcaldías de la CDMX, también es vigente en varios municipios del Estado de México (Edomex). En total son 18 municipios conurbados:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Recuerda que si no acatas el programa del Hoy No Circula este jueves 1 de agosto de 2024 la multa podría ser de hasta casi 2 mil pesos mexicanos, eso sin contar el costo de arrastre a un corralón.

Así que ya lo sabes, tomá en cuenta este calendario y no te arriesgues a recibir una multa.