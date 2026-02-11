UNAM advierte rezagos profundos en educación media superior en México

¡Rezagos en la educación! México enfrenta un desafío estructural en materia educativa: más de siete millones de jóvenes no están inscritos en la educación media superior. La cifra fue dada a conocer por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), Leonardo Lomelí Vanegas, quien advirtió que dos de cada 10 adolescentes permanecen fuera del bachillerato debido a desigualdades sociales persistentes.

Rezago en la educación media superior en México

El señalamiento se realizó durante el aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria 8 “Miguel E. Shulz”, donde el rector reconoció que, si bien la cobertura nacional en este nivel supera el 80%, los avances no han sido suficientes para cerrar las brechas entre sectores sociales.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2025 el país contaba con más de 36 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años, grupo que representa casi una cuarta parte de la población total.

Lomelí subrayó que este sector juvenil enfrenta riesgos importantes de exclusión educativa y laboral si no se generan mecanismos de inclusión efectivos.

En ese contexto, afirmó que la UNAM debe fungir como un contrapeso frente a la desigualdad, ampliando el acceso al bachillerato, actualizando los planes de estudio y fortaleciendo habilidades que faciliten la inserción social y profesional.

El rector también hizo énfasis en los desafíos emocionales que enfrenta esta generación, marcada por la digitalización constante y por las secuelas de la pandemia, periodo en el que más de cinco millones de personas abandonaron sus estudios.

¿Qué es el rezago educativo?

El rezago educativo es la condición en la que una persona no ha alcanzado el nivel de escolaridad que corresponde a su edad o no ha concluido los estudios considerados básicos u obligatorios.

Esto puede ocurrir por abandono escolar, interrupciones en la trayectoria académica, repetición de grados o falta de acceso a servicios educativos.

El rezago no solo implica estar fuera de la escuela, sino también presentar desfases en conocimientos y habilidades respecto al nivel esperado, lo que puede limitar las oportunidades de desarrollo personal, acceso a empleos formales y movilidad social.

