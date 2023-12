“Les digo adiós y gracias": Ricardo Arjona se despide de los escenarios por problemas de salud

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona confirmó lo que ya venía anunciando desde hace unos meses a través de sus redes sociales y finalmente dio a conocer su retiro de los escenarios y sin dar una fecha para su regreso dijo que se va obligado por una crisis en su estado de salud.

El guatemalteco, quien recientemente concluyó su gira “Blanco y Negro”, se refirió a lo difícil que le ha sido “poder terminar de pie con esta despedida” e informó que en los últimos dos meses lleva seis infiltraciones de columna y “posponiendo una cirugía inminente”.

Fue a través de sus redes sociales que Ricardo Arjona difundió un largo mensaje en el que se despide y explica lo que ocurre con su salud y su futuro en los escenarios.

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy, será el último concierto de Blanco y Negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias”, escribió.

Como remate a su carta de despedida, se dirigió a sus fans con estas palabras: “Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO, y, más feliz y pleno que nunca, aunque con achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”.

El artista admitió que no puede posponer más la atención a su problema de salud por lo que: “Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Sin no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó. No coincido con la industria. Soy demasiado de a pie para este viaje por las estrellas”.

Tras agradecer a su equipo por el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera, Ricardo Arjona, de 59 años destacó que no se siente cómodo para continuar activo en la industria del espectáculo ya que ha encontrado mucha falsedad en su interior.

“Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo, y después de eso, solo le sonreí a los me caían bien. Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo para la salud y hay tanto de eso alrededor.

“Mi familia y mis amigos, son mi guarida y mi felicidad. No me falta nada, es más me sobran tantas cosas. Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero”, se lee en la publicación.

¿Por que se retira Ricardo Arjona?

En meses pasados, en su cuenta de Instagram se difundió un comunicado en el que se refiere a que por “una crisis médica, Ricardo Arjona no podrá realizar las fechas de despedida de su gira Blanco Y Negro como estaba establecido a partir de este 15 de septiembre en Argentina, Chile y Bolivia”.

Se informaba que el guatemalteco había sido intervenido con infiltraciones en su columna vertebral para intentar hacer posible su compromiso “pero los resultados no fueron suficientes por lo que necesitará unas semanas más de recuperación”.

En septiembre pasado se aclaró que aunque se encontraba bien y la situación estaba controlada, ahora ya no pudo más y dio a conocer su retiro.

¿Quién es Ricardo Arjona?

Édgar Ricardo Arjona Morales nació en Jocotenango, Sacatepéquez, Guatemala el 19 de enero de 1964, es músico cantautor, actor y productor musical.

Hasta 2021, Arjona había publicado diecisiete álbumes de estudio, cuatro álbumes en directo y veintidós recopilaciones. Ha vendido más de 80 millones de copias de discos a lo largo de su carrera y es considerado uno de los artistas más exitosos en Hispanoamérica.

Se ha dedicado a la música desde 1985 y durante su carrera fue ganador de un Grammy y un Latin Grammy por su álbum Adentro.