“No hay nada ni nadie que pueda quitarme la candidatura”, afirma Ricardo Mejía ante la decisión del PT por declinar a favor de Armando Guadiana

Ante el pronunciamiento de este 30 de mayo del Partido del Trabajo (PT) sobre declinar a favor del también candidato Armando Guadiana a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía anuncia no se bajará de la contienda electoral durante una conferencia de prensa.

De igual forma, "El tigre" Mejía, señaló que ante lo acontecido, su nombre seguirá apareciendo en la boleta electoral, e hizo un llamado a la ciudadanía a seguir marcando la boleta con normalidad pues el decline del PT a favor del candidato Armando Guadiana de Morena no tiene ningún efecto legal ni de carácter político.