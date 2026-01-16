Peligro en el Tren Maya; expertos alertan sobre riesgo de colapso

El Tren Maya enfrentará serios cuestionamientos sobre su seguridad estructural. Expertos en ingeniería y espeleología han levantado la voz de alarmar sobre los riesgos de construir en suelo cárstico en el tramo Cancún-Tulum, ¿colapso?

Tren Maya construido sobre suelo cárstico

“Lo que hicieron, lo hicieron mal y a la mala, ese tren es un fraude, es ilegal y es completamente inútil”, dijo Pepe Urbina, buzo de cuevas.

Son buzos profesionales que han documentado además del daño ambiental causado por el Tren Maya, el comportamiento de las columnas que lo sostienen. Advierten de graves fallas estructurales.

“Este pilote está sobre una bóveda, sobre un suelo poroso, puede haber un micro colapso, entonces es seguro que alguno de estos va a ceder, pero sabemos con certeza la corrupción que ha rodeado este proyecto”, explicó Pepe Urbina, buzo de cuevas.

Entraron por este cenote y bucearon debajo del tren para mostrarnos lo que se esconde más allá de los 20 metros de profundidad, en el camino, la belleza acuática es abrumadora, hasta toparse con enormes moles oxidadas, camisas de acero reventadas, varillas expuestas y cemento derramado.

“Encontramos mangueras, lo que seguramente fue un intento de sacar el cemento derramado, pero el cemento derramado está expandido por todo el sistema, lo encuentras sobre estalactitas, hay partes donde todavía podía yo hundir el brazo y estaba completamente lleno de cemento”, dijo Pepe Urbina, buzo de cuevas.

Cimientos cuya integridad aseguran, está comprometida por no encontrarse en suelo firme y resistente, así lo confirma otro buzo que además es estructuralista, prefiere guardar el anonimato por miedo a ser perseguido.

“El concreto que usaron nunca terminó de fraguar, entonces esto es lo que llamamos una estructura que ya nació fallada, eso en algún momento, pues va a alcanzar el armado interior y se va a oxidar, te puedo decir que de entrada, ahorita, ya no tiene capacidad de carga”, dijo estructurista.

7 mil columnas clavadas en cavernas, cenotes y ríos

El problema se agrava si hablamos de más de 7 mil columnas clavadas en cientos d e cavernas, cenotes y ríos subterráneos a lo largo de 80 kilómetros, la mayoría inaccesibles.

“Es imposible que se detecte la falla y que además vayan a repararla, y el mantenimiento de esto no es que sea difícil, es imposible, esto además de inútil, es un peligro latente”, dijo Pepe Urbina, buzo de cuevas

Y la experiencia parece condenar, ya han muerto personas en trenes construidos por este mismo gobierno morenista.

Un gobierno que además pretende elevar el Tren Maya a tren de carga, lo que advierten, aumentaría el riesgo.

¿Aún estamos a tiempo de evitar otra tragedia? “Hay que detener esta absurda idea del tren de carga, no sé qué es lo que quieren sacar o qué es lo que quieren meter a la selva, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué cabeza aplaude esa idea?, esto es en serio el inicio de una película de terror donde el especialista está haciendo una advertencia y no se le hace caso y se termina el mundo”, dijo Pepe Urbina, buzo de cuevas.