Robert Kennedy Jr. busca candidatura demócrata a presidencia de EU

Robert Kennedy Jr. oficializó su campaña en busca de la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Kennedy busca arrebatarle al presidente Joe Biden, la candidatura y presentarse a la elección en noviembre de 2024.

Robert Kennedy Jr. tiene 69 años y es parte de la dinastía Kennedy, su tío fue el presidnete John F. Kennedy asesinado en 1963 y su padre era Robert Kennedy quien fue ministro de justicia y candidato presidencial que murió asesinado en 1968.

El ahora precandidato, es un conocido abogado ambientalista y en los últimos años, en tiempos de la pandemia se convirtió en un activista antivacunas, es decir que se oponía al uso de vacunas contra la Covid-19. Por lo que miembros de la comunidad médica y científica lo tachan de peligroso e irresponsable.

Fue el excongresista por Ohio, Dennis Kucinich quien presentó a Kennedy ante la audiencia diciendo. "Hoy todos somos demócratas de Kennedy aquí. Y bajo el liderazgo dinámico de Robert F Kennedy Jr. restauraremos el Partido Demócrata y restauraremos los Estados Unidos de América".

Give me a sword. I need an army, and it can’t be just the Party. I need Democrats, Republicans, and Independents.



I won't pretend to agree with you on every position. But I would make America a safe place to debate your positions and I will give you an ear and open mind. — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) April 19, 2023

Al anunciar su candidatura en Boston, Massachussets, Robert Kennedy Jr. dijo "Hoy tenemos una polarización en este país que es muy tóxica. Y tan peligroso en cualquier momento desde la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil, Abraham Lincoln dijo Un país o una nación. Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse." Según sus palabras, ante decenas de seguidores, cuenta con el apoyo de miembros del partido demócrata y también del republicano quienes habrían hablado de la división entre la población de Estados Unidos como una situación casi apocalíptica y que no se vislumbra a nadie que le pueda dar una salida y aseguró que una de las misiones de su campaña será la de poner fin a esa división.

Biden no ha confirmado su candidatura

Hasta ahora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden no ha oficializado que quiera obtener la candidatura demócrata para presentarse a las elecciónes presienciales de 2024 para un segundo mandato. El fin de semana pasado, dijo que "pronto" haría el anuncio oficial.

ACCOKEEK, MD - APRIL 19: President Joe Biden delivers remarks on the economy at an International Union of Operating Engineers Local 77 union training facility on April 19, 2023 in Accokeek, Maryland. Biden spoke on his plans to expand the economy and addressed Republican leadership’s approach to raising the debt ceiling later this year. (Photo by Nathan Howard/Getty Images)|Nathan Howard/Getty Images

Joe Biden tiene 80 años y aunque no ha confirmado su deseo de presentarse a buscar un segundo mandato de cuatro años, si ha mencionado en varias ocasiones que su plan si es presentarse, pero esta indecisión tiene en la incertidumbre a los demócratas que buscan un candidato fuerte que enfrente quizá al expresidente Donald Trump quien ya ha iniciado su campaña rumbo a la presidencia.

La dinastía Kennedy

La familia Kennedy es estadounidense de origen irlandés y el miembro más famoso de este clan es el presidente John F. Kennedy, quien fue asesinado en 1963. Pero no es el único integrante de este clan que ha tenido una muerte violenta, tambien Robert Kennedy padre de Robert Kennedy Jr. el ahora candidato murió asesinado en 1968. Ya más recientemente John F. Kennedy Jr, hijo del expresidente y Jacqueline Kennedy quien era abogado, murió en un accidente aéreo en 1999.

