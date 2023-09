Las recientes trampas en el maratón CDMX 2023 generaron cientos de críticas entre la comunidad de corredores, pues al igual que en ediciones pasadas algunos decidieron ‘cortar’ la ruta para recoger la medalla en el Zócalo Capitalino; sin embargo, entre los comentarios, algunos recordaron al político mexicano, Roberto Madrazo y él no tardó en responder.

El exgobernador de Tabasco y afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), le solicitó a los medios de comunicación detener las mentiras sobre su participación en el Maratón de Berlín, cuando se le acusó de una supuesta trampa para ganar en la categoría de varones 55 y 59 años.

“Esa nota falsa fue aclarada en su momento y yo emití un comunicado dirigido a la Comunidad Deportiva desmintiendo la información”.

Roberto Madrazo desmiente supuesta trampa en el Maratón de Berlín

En un comunicado a través de su cuenta personal de Twitter, Madrazo se dirigió a los deportistas para aclarar qué sucedió en 2007 cuando corrió el Maratón de Berlín; agregó que días antes de la prueba los médicos le recomendaron no correr; sin embargo, lo hizo y en el km 21 decidió parar y caminar a la meta por su ropa y la medalla de participación.

“En 2007 me hice el propósito de correr los cinco Maratones más importantes del circuito: Boston, Nueva York, Chicago, Londres y Berlín. En octubre de 2007 me quedaba Berlín. Días antes de salir para Berlín, me hice ver por los médicos por una lesión y me recomendaron descansar. Pero no me quise perder el Maratón y me fui a Berlín”, declaró.

Madrazo detalló que en ese momento tenía 36 maratones y sus mejores tiempos albergaron de las 3 horas 14 minutos y 3 horas 54 minutos, por lo que el tiempo que le pusieron en Berlín era “imposible de alcanzar”.

En 2007 el periódico @Reforma publicó una nota falsa sobre mi participación en el #Maraton de Berlín, diciendo que yo me había saltado 15 km de la carrera y que me había declarado vencedor de la categoría de varones entre 55 y 59 años.



Esa nota falsa fue aclarada en su momento… — Roberto Madrazo (@RobertoMadrazo_) September 2, 2023

INDEPORTE va por tramposos del Maratón CDMX

Tras viralizarse, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que condenó las acciones de los supuestos maratonistas y aseguró que ya trabajan en identificar a los tramposos; sin embargo, no detallaron la magnitud del castigo, mismo que podría ser un veto de muchos años.