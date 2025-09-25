Autoridades aclaran que robo en Tepoztlán ocurrió en casa contigua a la de Noroña

Luego de que el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña denunciara a través de redes sociales el supuesto robo de su residencia en Tepoztlán, autoridades locales aclararon que el incidente ocurrió en la vivienda contigua a la del legislador.

La casa, valuada en 12 millones de pesos, generó controversia por su elevado costo y la política de austeridad que el propio legislador promueve.

Autoridades desmienten a #Noroña; el robo no fue en su casa



El secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, desmintió la versión del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, quien denunció un robo en su "casita" de 12 millones de pesos en Tepoztlán.… pic.twitter.com/WBJG0H6hGt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 24, 2025

¿Robaron casa de Noroña? Esto revelaron las autoridades

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, desmintió la versión del senador y precisó que la denuncia se originó a partir de la propietaria de la casa afectada, identificada como Gisela N, quien solicitó la intervención de las autoridades.

Durante el robo, los ladrones sustrajeron siete chamarras y dejaron varias cajoneras abiertas, aparentemente buscando documentos. Urrutia Lozano aseguró:

“Te puedo confirmar que uno no es el domicilio del senador, es la casa contigua a esta persona, Gisela N, quien muy amablemente nos apoyó para hacer una inspección” dijo.

El incidente se registró durante la madrugada del 24 de septiembre, cuando un hombre ingresó al inmueble tras escalar una barranca y forzar una ventana. Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Fernández Noroña reacciona a robo en casa de Tepoztlan

Fernández Noroña explicó que la noche del martes regresó de Chihuahua a su residencia, aunque no especificó si se encontraba en la casa de Tepoztlán al momento del robo.

En sus redes sociales solo mencionó que su pareja, Emma Ocampo, estaba bien y aseguró que el robo fue a la vivienda de la vecina:

“Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien.”, escribió.

El legislador ya había enfrentado cuestionamientos por la compra de su casa en Tepoztlán, cuyo valor estimado asciende a 12 millones de pesos. Fernández Noroña puntualizó que la adquirió mediante un crédito hipotecario y que está registrada en su declaración patrimonial. La vivienda cuenta con al menos dos pisos y amplias áreas al aire libre, situadas en un terreno espacioso que destaca en la zona.