Fernández Noroña denuncia robo en casa de Tepoztlán y usuarios le recuerdan cuando apoyó la “expropiación de bienes”

Fernández Noroña reapareció sobre el caso de su millonaria casa en Tepoztlán y denunció que durante la madrugada entraron a robar, además calificó este hecho como un “grave y extrañísimo hecho”.

“Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien”, redactó el morenista a través de su cuenta oficial de X. A pesar de que su publicación buscaba alertar sobre lo que pasó, la reacción de las personas fue la contraria.

Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 24, 2025

Usuarios le recuerdan a Fernández Noroña cuando apoyó la “expropiación de bienes”

Inmediatamente, los usuarios de la red social le respondieron al político con una captura de pantalla de un tuit que él mismo publicó el 20 de abril de 2022, donde se lee: “No estaría mal que el pueblo, en su digna rabia, expropiara los bienes de los diputados traidores a la patria”.

Mientras que en 2022, el político promovía la toma de bienes como un acto de “digna rabia”, hoy denuncia un hecho similar—un robo, una forma de expropiación violenta—como algo “grave y extrañísimo”. Este contraste ha sido interpretado por muchos como una paradoja de su propio discurso.

Asimismo, usuarios se burlaron del morenista cuestionando que cómo podía pasar eso en México si Morena ha repetido en diversas ocasiones que los niveles de delincuencia han ido disminuyendo, además de que “eso no pasa” en un país como México.

La casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán de Noroña

A pesar de que Noroña afirmó que a finales de 2024 compró a plazos la residencia que habita en Tepoztlán, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad demostraron que el predio en donde fue construida la casa fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad hace apenas un mes (agosto), y no a nombre de él, sino de la ciudadana extranjera Gisela María Hengl Fleissner.

Además, dieron a conocer que comuneros de la zona advirtieron que la casa del senador es propiedad comunal y que su compraventa no se hizo como se debe.