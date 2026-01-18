Desatan persecución y hieren a hombre tras robo de ganado en Edomex

Una persecución se registró en el Estado de México (Edomex) para detener a un hombre acusado de robo de ganado a un habitante del municipio de Jilotzingo, a quien hirieron con un objeto punzocortante.

Policías lo capturaron y ahora el presunto implicado fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de abigeato y el de lesiones.

El Código Penal del Estado de México, en su Artículo 296, establece el delito de abigeato lo comete quien se apodere de una o más cabezas de ganado ajeno, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas.

Víctima cuidaba ganado cuando intentaron robárselo en Jilotzingo

El detenido fue identificado como Jonathan Javier “N”, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJEM ) este sábado 17 de enero de 2026.

La investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público establece que el 8 de enero de este año, la víctima se encontraba en la comunidad de Ejido Gallardo, en la colonia San Marcos.

De acuerdo con la FGJEM, la víctima aparentemente fue lesionada con un objeto punzocortante por Jonathan Javier “N” y otro hombre para robarle los animales que cuidaba.

Ladrones robaron varios animales a hombre en Edomex

Policías municipales arribaron al lugar y la víctima y esta les contó que, momentos antes, dos hombres, le robaron:



18 cabezas de bovinos

6 cabezas de ganado caprino

2 yeguas: una de raza española y otra de cuarto de milla

Persecución acaba con sujeto detenido por robo de ganado

Los policías municipales comenzaron la persecución de los sospechosos y detuvieron Jonathan Javier “N”, quien fue trasladado ante el Agente del Ministerio Público para comenzar la investigación correspondiente.

Ahora un juez determinó vincular a proceso, por lo que le impuso una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

“Por su presunta responsabilidad en los delitos de abigeato y el de lesiones, Jonathan Javier “N” fue vinculado a proceso por un Juez, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó los elementos de prueba suficientes para demostrar su posible participación en dichos ilícitos”, informó la institución.

