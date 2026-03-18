Cofepris emite alerta por robo y falsificación de medicamentos en Edomex: Lista completa aquí

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió este martes 17 de marzo una alerta sanitaria en México, tras el robo de medicamentos en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex), así como en Puebla.

En la lista de fármacos robados, también se encontraron falsificaciones de un tratamiento para el cáncer y productos que se vendían como remedios naturales, pero que en realidad ni cuentan con registro sanitario.

Lista de medicamentos robados en Edomex y Puebla

De acuerdo con autoridades sanitarias, algunos de estos medicamentos son de la empresa Sandoz y de Productos e Insumos para la Salud, entre ellos están:



Bentabud

Dolotandax

Fludarabina

Hyrimoz

Omnitrope

Teriem

Zarzio

Zofran

También se reportó el robo del fármaco Lodicar, que es un medicamento que se distribuye para la presión arterial.

El problema con estos medicamentos es que pudieron haber sido manipulados o almacenados de manera incorrecta, lo que los vuelve peligrosos para su comercialización.

Alertan por falsificación de Keytruda: medicamento contra el cáncer

La Cofepris también alertó sobre la falsificación de un medicamento llamado Keytruda, que es una solución inyectable utilizada en tratamientos contra el cáncer.

El riesgo reside en que estos productos deben seguir una serie de condiciones especiales para su fabricación y conservación con base en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

Una versión falsificada puede no funcionar como debería, causar reacciones adversas o incluso poner en riesgo la vida del paciente.

Cofepris alerta por productos “milagro” de la línea Vida Natural

La dependencia también alertó sobre productos de la línea “Vida Natural”, los cuales se promocionan como soluciones para enfermedades crónicas, pero no tienen registro sanitario.

Ante la falta de dicho registro, se puede considerar como “productos engaño” porque no se sabe si son seguros o efectivos para la población.

Entre la línea de productos, se encuentra:



V-N Natural Vida

V-N Hipertensión

V-N Diab

Por ello, se pidió que se suspenda la venta y publicidad de estos productos de manera inmediata, ya que estos fármacos que prometen “curas rápidas”, muchas veces pueden acarrear consecuencias graves.

La recomendación es no comprar medicamentos en lugares no autorizados, verificar el registro sanitario y evitar productos que prometen “milagros".

