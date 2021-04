Rodolfo Corazón: dos versiones sobre su asesinato con un hacha

Por medio de redes sociales, la novia de José ‘N’, el hombre que mató a machetazos a Rodolfo Corazón, en Los Mochis, Sinaloa, abrió una cuenta alterna llamada ‘Roma Puente’ en Facebook, donde brindó su versión de los hechos y defendió la agresión cometida por su pareja, alegó que el perro la atacó primero hace casi un mes.

Mediante redes sociales, la joven aseguró que el perro la mordió primero y le provocó lesiones en rostro, manos y varias partes del cuerpo.

‘Roma Puente’ compartió fotos de las lesiones que le ocasionó, presuntamente, Rodolfo Corazón y pidió que cese el linchamiento mediático contra ella y su novio.

“El 21 de marzo mi mamá me mandó a la farmacia, fui y de regreso el perro se quería meter a la casa, le daba olor a las croquetas de los perros que tenemos aquí, al yo querer entrar el perro se me echa encima, así, sin explicación y no es como la gente lo pinta, tampoco. El perro es talla grande y yo, midiendo metro y medio, pues sí me alcanzó la cara”, justificó.

Adriana ‘N’, nombre con el que ha sido señalada la mujer, comentó que es ajena a los sucesos en los que se atacó al animal.

No estoy a favor de lo que le pasó al perrito, no soy cómplice, ni tuve nada que ver, para que se me satanice como todo el mundo lo está haciendo

También comentó que gastó ocho mil pesos en curaciones y tratamientos médicos derivados del ataque de ‘Rodolfo Corazón'.

Vecinos: la otra versión del asesinato de ‘Rodolfo Corazón’

Luego de que los vecinos grabaron, y difundieron el video de Rodolfo Corazón, cuando fue víctima de la agresión que lo llevó a la muerte, personas de la zona comenzaron a protestar y exigir justicia por el perro, situación que se extendió en redes.

Vecinos identificaron al hombre que mató a machetazos a Rodolfo Corazón e iniciaron a difundir información del responsable, para que la Fiscalía General de Justicia del Estado abriera una investigación.

JOSE LUGO OCARANZA asesinó a sangre fría a Rodolfo o Corazón (como lo conocían los vecinos de la colonia Cedros), un perrito muy juguetón al que los vecinos de los mismos negocios de comida alimentaban. pic.twitter.com/KO48Z6IwvU — L U Z 🌟 (@luzdenissev) April 13, 2021

Las primeras versiones revelaron que el joven buscó al perro para matarlo porque supuestamente mordió a su novia. Antes de ser asesinado, el animal estaba refugiado cerca de algunos comercios, donde el sujeto arribó con un machete.

“Hubo testigos, la escena fue tan traumática e impactante, nadie se atrevió a detenerlo por la furia con la que lo estaba haciendo, y amenazaba a cualquiera que se le acercara, en ese momento no hubo nadie que tuviera el valor de ayudarlo”, dijeron los que presenciaron el ataque.