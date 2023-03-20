Rusia regalaría grano a África de no extenderse acuerdo del Mar Negro

Rusia estableció las condiciones el lunes (20 de marzo) para aceptar cualquier extensión adicional del acuerdo de granos del Mar Negro. Además, el presidente Vladimir Putin dijo que Moscú podría enviar granos gratis a los países de África si no se cumplen esas condiciones.

Renovación del acuerdo

El acuerdo, que permite la exportación segura de granos desde los puertos ucranianos y rusos del Mar Negro, se renovó el sábado por 60 días, la mitad del período previsto, después de que Rusia dijo que cualquier extensión más allá del 18 de mayo dependería de la eliminación de algunas sanciones occidentales.

Ucrania, junto con Turquía y las Naciones Unidas, querían extender el acuerdo por 120 días.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en un comunicado publicado en su sitio web el lunes, dijo que Moscú había decidido limitar la extensión del acuerdo a 60 días por lo que calificó de "falta de progreso en la normalización de las exportaciones agrícolas nacionales".

Dijo que la renovación del acuerdo en mayo dependería de ciertas condiciones, incluida la restauración del acceso al sistema de mensajería financiera SWIFT para el banco estatal ruso centrado en la agricultura Rosselkhozbank, la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola y el desbloqueo de activos y cuentas extranjeros en manos de empresas agrícolas rusas.

El acuerdo de granos, negociado en julio pasado por las Naciones Unidas y Turquía, tiene como objetivo combatir una crisis alimentaria mundial alimentada en parte por las acciones de Rusia en Ucrania, ambos importantes exportadores de cereales.

Turkey's president Tayyip Erdogan announced the renewal of a deal allowing the export of Ukrainian grain from Black Sea ports that was due to expire https://t.co/hX2aAAzjZC pic.twitter.com/wjKq2lv8sg — Reuters (@Reuters) March 19, 2023

Envío de granos a África

Hablando en una conferencia parlamentaria Rusia-África en Moscú el lunes, Putin dijo que las exportaciones de granos bajo el acuerdo del Mar Negro habían priorizado injustamente los "mercados europeos bien alimentados" en lugar de los países africanos, y que la renovación del acuerdo en los términos de Rusia estaba en el los intereses del continente.

Putin dijo que si no se renovaba el acuerdo, Moscú podría suministrar granos gratis a "países africanos especialmente necesitados", sin dar más detalles. Hasta ahora, las exportaciones bajo el acuerdo de granos se han transportado bajo acuerdos comerciales.

Aunque los principales destinos de los cereales enviados en virtud del acuerdo han sido China, España y Turquía, los países africanos se han beneficiado indirectamente, ya que el aumento de la oferta ha ayudado a reducir los precios mundiales de los cereales.

