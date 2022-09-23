Rusia busca anexar más territorios de Ucrania a través de referéndum

Tras el avance de la contraofensiva de Ucrania y el anuncio del presidente de Rusia Vladímir Putin de "una movilización militar parcial" de casi 300,000 reservistas en el país, cuatro provincias ocupadas por prorrusos y tropas del Kremlin, han comenzado la votación de los referéndum de adhesión a Rusia bajo fuertes medidas de seguridad.

Pese a las advertencias de la comunidad internacional ante la "falta de garantías" y "falsedad" del proceso de votación, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia celebran a partir de este viernes la consulta con peticiones por parte de las asambleas legislativas prorrusas a los líderes de las autoridades prorrusas, que respondieron con convocatorias inmediatas, estimadas del 23 al 27 de septiembre.

La Alianza Atlántica ha reafirmado que no reconocerá el resultado del referéndum

Mientras, la Alianza Atlántica ha reafirmado que no reconocerá el resultado del referéndum pues "carecen de legitimidad" y constituyen una violación de la Carta de Naciones Unidas. El bloque ha lanzado un comunicado en el que ha hecho un llamamiento a "todos los Estados" para que rechacen estos intentos de "conquista territorial" por parte de Rusia, insistiendo en que las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia "son Ucrania".

Vasilii, un ucraniano desplazado internamente de la región de Jersón, externó que está "categóricamente en contra del referéndum. Creo que la región de Kherson pertenece al territorio ucraniano. En segundo lugar, ni siquiera sabemos qué está pasando allí en este momento, ya que nos hemos convertido en refugiados a partir de mayo".

Ucranianos desplazados no apoyan el referéndum

Viktoriia Yarmolina una ucraniana desplazada internamente de la ciudad ocupada de melitopol en la región de Zaporiyia, dijo que "no apoyo el referéndum, porque ¿cómo se puede arrancar ilegalmente una parte de Ucrania? Venir a las casas de los demás y hacer lo que les plazca. No lo apoyo".

Los funcionarios rusos describieron la medida como una que le daría a Moscú un derecho sobre un territorio que podría defender con todos los medios posibles.

Ucrania lo descartó como un truco de Rusia para tratar de recuperar la iniciativa después de aplastar las pérdidas en el campo de batalla.

Líderes occidentales califican el proceso como una farsa

Los líderes occidentales, incluido el presidente Biden, han denunciado el proceso como una "farsa" antes del robo de tierras ucranianas por parte de Rusia.

Líderes títeres del Kremlin se regocijaron con el proceso, que trataron de presentar como un largo camino desde la autodeterminación hasta la unificación con Rusia.

"La celebración del referéndum es un hito histórico", dijo Denis Pushilin, líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, en un discurso en video. "No solo porque estamos seguros de su resultado positivo, sino porque es la culminación de nuestro difícil camino común. Primero nos convertimos en un estado independiente, luego logramos el reconocimiento de la República, y aquí está, el tercer paso: la unificación con Rusia".

"Estamos volviendo a casa", declaró Pushilin en el discurso. "Este es el motivo principal de todas nuestras hazañas y batallas".

Preocupación del presidente Vladímir Putin

Al apresurarse a organizar las votaciones actuales, Moscú ha roto incluso su propio estándar anterior, que dichas votaciones deben realizarse solo después de que Rusia tenga el control militar total de las regiones, lo que refleja la preocupación del presidente Vladímir Putin de que sus tropas enfrentan un riesgo real de derrota sin una gran escalada militar.

Putin, en un discurso nacional transmitido el miércoles, declaró su apoyo al proceso, y los líderes del parlamento ruso han declarado su intención de apoyar el resultado precocinado al aceptar los territorios como parte de Rusia. Y el expresidente ruso Dmitry Medvedev dijo el jueves que Rusia defendería esos territorios, posiblemente mediante el uso de armas nucleares.

Sin embargo, tales declaraciones plantean riesgos para Moscú porque Rusia no controla completamente ninguna de las cuatro regiones parcialmente ocupadas, ni militar ni políticamente, y se enfrenta a una fuerte resistencia por parte de los residentes locales y de Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se comprometió a recuperar todo el territorio ucraniano ocupado, incluida Crimea, que Rusia invadió y anexó ilegalmente en 2014.

