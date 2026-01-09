Tiroteo en Portland habría dejado muertos; agentes de la Patrulla Fronteriza están involucrados

Dos personas habrían muerto este jueves 8 de enero en Portland, Oregon, durante un tiroteo en el que agentes de la Patrulla Fronteriza estuvieron involucrados, informaron autoridades.

Ocurrió en el este de la ciudad, cuando los agentes federales intentaron detener un vehículo. Durante el encuentro, abrieron fuego, lo que dejó a un hombre y una mujer con heridas de bala que posteriormente habrían sido fatales, de acuerdo con los primeros reportes.

La policía de Portland confirmó que no participó en el uso de la fuerza y que sus elementos únicamente acudieron tras el incidente para brindar primeros auxilios y asegurar la zona, mientras que el FBI asumió la investigación por tratarse de un caso con agentes federales involucrados.

¿Qué se sabe del operativo en Portland en el que ocurrió el tiroteo?

Según las autoridades, el uso de la fuerza se produjo durante un intento de intervención vehicular por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza . Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas, ni se ha detallado la secuencia exacta que derivó en los disparos.

Two people are hospitalized after being shot by federal agents, Portland police said. The FBI said Customs and Border Protection agents were involved. https://t.co/aE6LNDttXU pic.twitter.com/fihaiiHpCX — CNN (@CNN) January 9, 2026

Las agencias federales señalaron que el caso se encuentra bajo revisión para determinar si los agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos.

La investigación quedó a cargo del FBI

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que abrió una indagatoria para esclarecer los hechos, recabar evidencia y determinar responsabilidades, como ocurre en todos los casos en los que agentes federales utilizan fuerza letal.

Las autoridades no han informado si los agentes involucrados fueron separados de sus funciones mientras se desarrolla la investigación.

El FBI de Portland informó inicialmente sobre el caso a través de su cuenta oficial de X, donde confirmó que se investigaba un tiroteo con participación de agentes federales y que dos personas habían resultado heridas.

Después, ese mensaje fue eliminado de la plataforma, sin que hasta el momento la agencia haya ofrecido una explicación pública sobre la razón del retiro del contenido.

Tweet eliminado por el FBI de Portland | @FBIPortland

¿Qué dijo el Departamento de Seguridad Nacional sobre el tiroteo?

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el tiroteo ocurrió durante una intervención vehicular focalizada realizada por agentes de la Patrulla Fronteriza en Portland, alrededor de las 2:19 de la tarde (hora local).

De acuerdo con la dependencia, el objetivo del operativo viajaba como pasajero en el vehículo y fue identificado como un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular, presuntamente vinculado a el "Tren de Aragua". El Departamento no precisó si esa persona fue una de las víctimas ni detalló las circunstancias que derivaron en el uso de fuerza letal.

La autoridad federal señaló que el caso sigue bajo revisión y que cualquier determinación sobre cómo actuaron los agentes dependerá de los resultados de la investigación en curso.

At 2:19 PST, US Border Patrol agents were conducting a targeted vehicle stop in Portland, Oregon. The passenger of the vehicle and target is a Venezuelan illegal alien affiliated with the transnational Tren de Aragua prostitution ring and involved in a recent shooting in… — Homeland Security (@DHSgov) January 9, 2026

Autoridades locales se deslindan del uso de la fuerza

Funcionarios de la ciudad de Portland reiteraron que el operativo no fue encabezado por la policía local y subrayaron que su intervención se limitó a la atención posterior del incidente.

También se pidió a la población mantener la calma mientras avanzan las investigaciones y evitar especulaciones hasta que se esclarezca lo ocurrido.

Tiroteo en Portland: Un nuevo episodio bajo escrutinio nacional

El tiroteo en Portland ocurre en un contexto de creciente atención pública sobre el uso de la fuerza por parte de agencias federales, luego de otros incidentes recientes registrados en distintas ciudades de Estados Unidos, siendo el más reciente el asesinato de Renee Good en Minneapolis por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocurrido el 7 de enero.

🚨 Videos don’t lie.



So here is slow-motion footage shows ICE agents illegally detaining a U.S. citizen in Minneapolis… and shooting her as she tries to drive away.



Watch closely: she never drove toward an agent.



The agents attempted to aggressively force her out of her car… pic.twitter.com/RLk5Qrjbzb — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 7, 2026

Organizaciones civiles y autoridades estatales han solicitado transparencia y rendición de cuentas, mientras el caso continúa bajo análisis federal.