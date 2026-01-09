“Vamos a empezar a atacar por tierra": Trump lanza amenaza directa contra cárteles y señala a México

El presidente estadounidense Donald Trump anunció una nueva fase en su estrategia contra el narcotráfico al advertir que Estados Unidos comenzará a realizar ataques “por tierra” contra los cárteles, tras operaciones previas en el mar Caribe y el Pacífico.

Durante una entrevista con Fox News , Trump insistió en que los cárteles “gobiernan México”, calificó como “muy triste” la situación del país y aseguró que estas organizaciones criminales son responsables de miles de muertes cada año en Estados Unidos por el tráfico de drogas.

Las declaraciones no incluyeron detalles operativos ni plazos, pero marcan un endurecimiento del lenguaje presidencial y reavivan el debate sobre los alcances de una eventual acción militar estadounidense contra el narcotráfico.

¿Qué dijo Trump sobre atacar por tierra a los cárteles?

Trump afirmó que su gobierno iniciará ataques terrestres como parte de una ofensiva más amplia contra las organizaciones criminales, luego de lo que describió como operaciones exitosas en rutas marítimas utilizadas para el tráfico de drogas.

🚨 Trump says the US will be conducting land strikes against the cartels. "We are gonna start now hitting land, with regard to the cartels. The cartels are running Mexico." pic.twitter.com/63sOf5NWIy — Breaking911 (@Breaking911) January 9, 2026

El mandatario no precisó cómo se ejecutarían estas acciones ni en qué territorios, pero dejó claro que, a su juicio, el control territorial de los cárteles representa una amenaza directa para la seguridad estadounidense.

La mención sobre México y el impacto del narcotráfico

Durante sus declaraciones, Trump reiteró que México se encuentra bajo el control de los cárteles, una afirmación que ha sostenido en más de una ocasión durante la última semana.

Aseguró que el flujo de drogas hacia Estados Unidos ha devastado a miles de familias, con muertes que afectan tanto a jóvenes como a adultos, y utilizó ese argumento para justificar un enfoque más agresivo contra el crimen organizado.

La referencia a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

En el mismo contexto, Trump se refirió a la situación en Venezuela y a la reciente captura de Nicolás Maduro , a la que calificó como una decisión necesaria ante lo que describió como los daños provocados por el régimen chavista.

El presidente estadounidense afirmó que la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana quedaría en manos de empresas estadounidenses y adelantó reuniones con altos ejecutivos del sector energético para avanzar en ese proceso.

President Donald J. Trump on the capture of Maduro:



"It wasn't a hard decision... He killed a lot of people. He sent a lot of bad people into our country." pic.twitter.com/pFKcdr64qw — The White House (@WhiteHouse) January 9, 2026

La estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico

Desde 2025, la administración Trump ha impulsado una estrategia de carácter militar contra el narcotráfico, inicialmente enfocada en operaciones marítimas para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas hacia Estados Unidos.

Documentos oficiales y declaraciones públicas han planteado incluso la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, una figura que permitiría ampliar el marco legal para acciones militares más allá del ámbito marítimo.

Reacciones y tensiones diplomáticas en la región

Las posturas del presidente estadounidense han generado preocupación en América Latina, especialmente en México y Colombia donde autoridades han reiterado su rechazo a cualquier intervención militar extranjera en su territorio.

El gobierno mexicano ha insistido en que el combate al narcotráfico debe darse mediante cooperación bilateral y respeto a la soberanía, mientras el discurso de Trump eleva la tensión política y diplomática en la región.