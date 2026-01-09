Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

Últimas noticias de Venezuela hoy: Trump cancela segunda ola de ataques y convoca a petroleras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre los ataques a Venezuela y adelantó que espera reunirse con la líder opositora, María Corina Machado.

Donald Trump cancela segunda ola de ataques contra Venezuela tras captura de Nicolás Maduro
Senado busca frenar acciones militares|Reuters
Notas,
Mundo

Escrito por:  Citlalli Sánchez

Desde el momento en que las fuerzas de Estados Unidos entraron a Venezuela y capturaron al dictador Nicolás Maduro , las noticias no han dejado de salir, tanto del lado venezolano como en Washington, donde el presidente Donald Trump confirmó si habrá o no más ataques.

La captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, ocurrió el pasado 3 de enero en Caracas; inmediatamente fueron trasladados a territorio estadounidense, donde ya se realizó su primera audiencia y ambos se declararon inocentes.

El dictador es señalado por cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer dispositivos destructivos.

Venezuela hoy 9 de enero 2026: Últimas noticias sobre Maduro, Trump y posible reunión con María Corina Machado

Donald Trump se reunirá con petroleras nacionales y extranjeras

La Casa Blanca está convocando a las principales compañías petroleras estadounidenses e internacionales para reunirse y discutir posibles inversiones en el sector energético de Venezuela, según un funcionario de Estados Unidos, consultado por Reuters.

Entre las compañías se encuentra la española Repsol, además de Chevron Corp, Exxon Mobil, Shell, Vitol o Trafigura; así como productores, refinadores, comercializadores y empresas de servicios petrolíferos con exposición pasada o potencial en Venezuela.

Se espera la asistencia de Marco Rubio, secretario de Estado; Chris Wright, secretario de Energía, y Doug Burgumy, secretario del Interior, dijo el funcionario de la Casa Blanca.

Estados Unidos intercepta otro buque petrolero en el Caribe

La Guardia Costera de Estados Unidos aseguró el buque “Olina” en el mar Caribe, sospechoso de transportar petróleo embargado y que salió de Venezuela, según dio a conocer Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional estadounidense.

En la captura del buque participaron elementos del Comando Sur de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional; y según las autoridades, todo ocurrió sin incidentes.

Trump planea reunirse con María Corina Machado

En una entrevista con la cadena Fox News, el mandatario estadounidense dijo que planea reunirse en Washington con María Corina Machado la próxima semana. “Estoy deseando saludarla”, declaró.

Lo anterior, marcaría el primer encuentro entre Trump y la ganadora del Nobel de la Paz, en medio de un contexto de tensiones por el cambio político en el país suramericano tras la captura del dictador.

Además, en esa entrevista, Trump se refirió al deseo que expresó María Corina Machado de entregarle el galardón de la Paz que recibió en Noruega el año pasado. “He oído que quiere hacerlo. Sería un gran honor”, añadió el presidente.

Estados Unidos no hará nuevos ataques contra Venezuela

El presidente Donald Trump aseguró que Venezuela ha mostrado cooperación positiva, como la liberación de presos políticos , por lo que canceló una segunda ola de ataques militares planeados contra ese país

También afirmó que grandes compañías petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares en la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas del país sudamericano, aunque todos los buques petroleros en aguas venezolanas permanecerán en su lugar por motivos de seguridad.

Tags relacionados
Donald Trump Venezuela

Notas