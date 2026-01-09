Zelenski lanza alerta máxima: Rusia podría lanzar una ola de ataques catastróficos

A través de un mensaje urgente emitido este jueves, el presidente Volodymyr Zelenski alertó al mundo sobre una ola de posibles ataques catastróficos para la noche y madrugada del 8 y 9 de enero. Rusia ha decidido utilizar el clima extremo de invierno como su principal aliado, lanzando una lluvia de drones y misiles contra el sistema energético.

La orden para los ciudadanos es clara: "Vayan a los refugios". Según el mandatario, Moscú está apostando más por los misiles balísticos que por la diplomacia o los acuerdos con Estados Unidos.

Another massive Russian attack may happen tonight. It is important to pay attention to air raid alerts and go to shelters when necessary. The Russians haven’t changed one bit. They are trying to exploit the harsh winter weather, which has worsened significantly across many of our… pic.twitter.com/gWFBNbQGYM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2026

Rusia provoca tragedia en Kryvyi Rih y Kiev

Según un medio local, la ofensiva ya comenzó y ha cobrado vidas. Un ataque con misiles golpeó edificios de departamentos en Kryvyi Rih, la ciudad natal de Zelenski, matando a una persona e hiriendo a 24, entre ellos seis niños.

Por su parte, en la capital, Kiev, el alcalde Vitali Klitschko reportó tres muertos y seis heridos tras una noche de explosiones que dañaron zonas residenciales en los distritos de Pechersk y Desnianskyi.

El frío como estrategia para "romper" Ucrania

Rusia no solo busca objetivos militares; su meta actual es dejar a la población a oscuras y sin calefacción. Los ataques con drones provocaron un apagón casi total en dos regiones del sureste.

En la región de Dnipropetrovsk, más de un millón de personas amanecieron este jueves sin agua ni calefacción, enfrentando temperaturas bajo cero. Zelenski denunció que el Kremlin intenta "romper" a Ucrania aprovechando que el clima invernal ha empeorado significativamente.

Big fire illuminates night skies in Lviv region after Russian Oreshnik strike of Europe's largest underground gas storage facility. I saw such skies as child in Western Ukraine after gas pipeline explosion dozens kilometers away. There are reports of big gas pressure drop in Lviv… pic.twitter.com/8ofd11pxpB — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) January 8, 2026

Rusia lanza misiles balísticos desde Kapustin Yar

La fuerza aérea ucraniana detectó lanzamientos desde el sitio ruso de Kapustin Yar, conocido por albergar misiles balísticos de medio alcance.

Aunque la mayoría de los ataques son con drones y misiles de crucero, la posibilidad de que Rusia utilice proyectiles más potentes tiene en alerta máxima a la Embajada de Estados Unidos en Kiev, que coincidió con Zelenski en advertir sobre un posible ataque "masivo y sin precedentes".

No hay acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

Zelenski fue tajante al señalar que Rusia prefiere atacar la infraestructura energética antes que trabajar en una resolución al conflicto de casi cuatro años. Esta escalada ocurre mientras Ucrania enfrenta una doble presión: los avances rusos en el campo de batalla y la insistencia de Estados Unidos para concretar un acuerdo de paz rápido. Para Kiev, Rusia está usando su fuerza aérea para ganar ventaja en la mesa de negociaciones, castigando a la población civil en el proceso.

Ukraine's Volodymyr Zelenskiy has sought progress on EU membership talks and tougher sanctions on Moscow. In Cyprus, he said no additional demands should be placed on Ukraine in peace talks and called on Kyiv's allies to step up pressure on Russia https://t.co/7j85KKaJAn pic.twitter.com/6edeIGY4Bf — Reuters (@Reuters) January 8, 2026

Ucrania trata de resistir los ataques de Rusia

A pesar de la barbarie, las cuadrillas ucranianas trabajan a marchas forzadas para restablecer la electricidad en las zonas afectadas. Zelenski agradeció a quienes "ven la situación como es" y mantienen su apoyo a Ucrania. La advertencia para este 8 y 9 de enero es vital: las alarmas de ataque aéreo no deben ignorarse, pues la apuesta de Rusia este invierno es apagar la luz de todo un país.