¡Otra vez en Chiapas! Detienen a policías de Mazatán, incluyendo a sus jefes

Al menos diez elementos de la Policía del municipio de Mazatán, en el estado de Chiapas fueron detenidos la noche de este 8 de enero y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Costa con sede en Tapachula.

Hasta el cierre de esta edición, no existen versiones oficiales de lo ocurrido, sin embargo se sabe que los elementos, entre ellos el director y subdirector de la corporación, fueron detenidos.

Se trató de un operativo implementado por policías estatales de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

¿Por qué detuvieron a los policías en Mazatán?

Se presume que los agentes son investigados por diversos delitos entre ellos obstrucción de la justicia y por su presunta participación en la protección a un grupo delictivo; sin embargo, la Fiscalía no ha dado información sobre esta acción.

El operativo fue encabezado por la Agencia de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

Caso Cintalapa, Chiapas

Cabe mencionar que estas acciones se dan en un contexto similar a lo ocurrido en otros municipios del estado, como Cintalapa , como parte de acciones de depuración y fortalecimiento de las corporaciones de seguridad.

La FGE no ha emitido un comunicado oficial con detalles sobre la situación jurídica de los detenidos.

Información en desarrollo...