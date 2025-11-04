La tragedia golpea nuevamente al archipiélago asiático. Al menos 40 personas han muerto y miles han sido desplazadas tras el paso del tifón “Kalmaegi”, conocido localmente como Tino, que azotó la región central de Filipinas la madrugada de este martes 4 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMC), el fenómeno provocó fuertes lluvias,

repentinas y deslizamientos de tierra en las provincias de Cebú, Bohol y Leyte, dejando a comunidades enteras incomunicadas y bajo el agua.

❗️❗️ HORRIFIC flooding across Cebu, Philippines after Typhoon Kalmaegi (TinoPH).



Homes gone. Streets underwater. Families displaced.



This. Is. Not. Normal.



Warmer oceans = stronger storms

Climate change = worse flooding



What we’re seeing in Cebu is part of a growing global… pic.twitter.com/9fAM2daPBV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025

El tifón “Kalmaegi” tocó tierra con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 180 kilómetros por hora, según el Servicio Meteorológico de Filipinas (PAGASA). Aunque su intensidad disminuyó al dirigirse hacia Palawan y el Mar de la China Meridional, el impacto inicial fue devastador.

Las autoridades reportaron que 39 de las víctimas mortales se encontraban en Cebú, la segunda isla más poblada del país, mientras que una persona falleció en Bohol, según confirmó Ainjeliz Orong, vocera del gobierno provincial: “Las labores de rescate continúan. La cifra de muertos aumentó rápidamente porque la información comenzó a fluir apenas al caer la noche”.

🌀TYPHOON TINO🌀



Major flooding has occurred in the Phillipines due to Typhoon Kalmaegi (Tino)



Tino made landfall near Silago, Southern Leyte, with sustained winds of 150kph, heavy rainfall, and large storm surges.



Footage from Bacayan, Cebu City shows widespread flooding. pic.twitter.com/P5iwtJiD6d — Chyno News (@ChynoNews) November 4, 2025

Miles de familias evacuadas y sin electricidad tras paseo de tifón “Kalmaegi”

El gobierno de Filipinas informó que más de 30 mil personas fueron evacuadas preventivamente ante el riesgo de inundaciones, especialmente en zonas costeras. En Cebú City, el agua llegó a cubrir viviendas enteras y varios tramos carreteros permanecen intransitables.

A pesar de que los niveles de agua comenzaron a descender la tarde del martes, gran parte de la ciudad sigue sin electricidad ni servicio de telefonía móvil, informó la agencia Reuters. El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. ordenó el despliegue de tropas y equipos de emergencia para acelerar las labores de rescate y distribución de víveres.

READ: In a statement Tuesday (Nov. 4, 2025), President Ferdinand R. Marcos Jr. directs government agencies to sustain emergency operations and speed up recovery efforts for communities affected by Typhoon #TinoPH (international name Kalmaegi), which has impacted hundreds of… pic.twitter.com/uGIiJ6kjes — Philippine News Agency (@pnagovph) November 4, 2025

Filipinas: país acostumbrado a los desastres naturales

Filipinas es uno de los países más vulnerables del mundo ante tifones. Cada año enfrenta alrededor de 20 tormentas tropicales, algunas de ellas de gran magnitud, como el devastador Tifón “Haiyan” (Yolanda) en 2013.

A medida que el tifón “Kalmaegi” se aleja hacia el mar, el archipiélago asiático intenta recuperarse de otra tragedia que deja una pregunta urgente: ¿está Filipinas preparada para enfrentar los efectos cada vez más extremos del cambio climático?