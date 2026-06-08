Pensión para el Bienestar: las nuevas fechas de registro para adultos mayores

Las personas de entre 60 y 64 años interesadas en incorporarse a la Pensión para el Bienestar ya tienen una nueva fecha para iniciar su trámite ; el Gobierno de México informó que el próximo periodo de registro se realizará del 22 al 28 de junio de 2026 en los módulos habilitados en todo el país, donde los solicitantes deberán presentar su documentación para integrarse al programa.

La inscripción será presencial y se llevará a cabo en los Módulos de Bienestar. Aunque el calendario oficial por apellido aún no ha sido publicado, las autoridades confirmaron que la atención se desarrollará durante esa semana en un horario de 10:00 a 18:00 horas, por lo que se recomienda preparar con anticipación los documentos requeridos para evitar contratiempos.

¿Cuándo será el nuevo registro de la Pensión para el Bienestar?

La nueva jornada de incorporación comenzará el 22 de junio y concluirá el día 28. Durante ese periodo, las personas que cumplan con los requisitos podrán acudir al módulo que les corresponda para solicitar su ingreso al programa.

Este apoyo está dirigido a adultos de 60 a 64 años y forma parte de las acciones federales enfocadas en ampliar la cobertura de los programas sociales dirigidos a sectores que requieren respaldo económico.

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Calendario de registro por apellido

Aunque la Secretaría de Bienestar no ha difundido todavía un calendario oficial para esta etapa, en procesos anteriores la atención se ha organizado de acuerdo con la inicial del primer apellido para agilizar el servicio.

La distribución utilizada en otros registros ha seguido el siguiente esquema:



Lunes: A, B y C

Martes: D, E, F, G y H

Miércoles: I, J, K, L y M

Jueves: N, Ñ, O, P, Q y R

Viernes: S, T, U, V, W, X, Y y Z

Sábado y domingo: todas las letras y personas rezagadas

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer la distribución definitiva.

Documentos necesarios para realizar el trámite

Las personas interesadas deberán presentar original y copia de los siguientes documentos:



Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Número telefónico de contacto

En caso de requerir apoyo para realizar el trámite, también es posible registrar una persona auxiliar, quien deberá presentar la misma documentación.

Dónde ubicar los módulos de atención

El registro se realizará en los Módulos de Bienestar distribuidos en las diferentes entidades del país; para localizar el más cercano, los interesados pueden consultar el portal oficial de la Secretaría de Bienestar e ingresar su entidad y municipio de residencia.

Verificar previamente la ubicación del módulo, reunir los documentos y acudir dentro de las fechas establecidas puede facilitar el proceso y permitir que el trámite se complete en una sola visita.