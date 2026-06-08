Tormenta tropical en plena inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: El pronóstico del clima para en CDMX para el 11 de junio

La cuenta regresiva para la máxima fiesta del fútbol mundial ha entrado en su fase más crítica, y no solo por los nervios de los aficionados. A pocos días de que el Estadio Banorte haga historia al albergar la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las alarmas se han encendido en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La atención se centra en la tormenta tropical Boris en las costas del Pacífico, que amenaza con empañar la gran celebración con lluvias que se extenderán por el centro del país.

#Clima | 🔴 Alerta por tormenta “Boris”



La tormenta tropical se mantiene frente a Guerrero con lluvias intensas, oleaje elevado y vientos de hasta 90 km/h.



Hay alerta roja, suspensión de clases y llamado a extremar precauciones.



🌧️ Se prevén afectaciones también en Michoacán,… pic.twitter.com/N48csP00mm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2026

El ciclón tropical, desarrollado a partir de la depresión Dos-E frente a Guerrero y Oaxaca, mantiene un desplazamiento lento que inyectará una enorme cantidad de humedad hacia el Valle de México. Aunque el epicentro de los "diluvios" se concentrará en el sur de la República, las bandas nubosas del sistema impactarán directamente las condiciones climáticas de la capital justo el próximo jueves 11 de junio, día en que los ojos del mundo entero estarán puestos en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

El pronóstico oficial de Conagua para el jueves de inauguración

De acuerdo con el reporte oficial extendido de la Conagua, el panorama para el jueves 11 de junio exige que los asistentes al partido inaugural asistan preparados con impermeables. El pronóstico del clima detalla que la capital tendrá un ambiente templado durante el día, pero las condiciones empeorarán de manera drástica conforme se acerque la hora del evento.

Para la tarde y noche del jueves, los modelos meteorológicos estiman un 60% de probabilidad de lluvias acompañadas de chubascos y actividad eléctrica dispersa en las diversas alcaldías de la capital. En cuanto al termómetro, se prevé una temperatura máxima de entre 24 y 26 °C en su punto más cálido, descendiendo a una mínima de 17 a 19 °C durante la noche. Además, se esperan vientos de componente noreste con rachas sostenidas de hasta 40 km/h, lo que podría generar complicaciones viales en los accesos al coloso del sur de la ciudad.

El antecedente de la semana: Un temporal que no dará tregua

El riesgo de encharcamientos e inundaciones en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México es elevado debido a que el suelo de la capital llegará completamente saturado de agua. El mapa de previsión semanal de Conagua revela que la Ciudad de México enfrentará un temporal de lluvias constantes desde este lunes 8 de junio, registrando probabilidades de precipitación del 80% tanto el martes como el miércoles, días en los que se anticipan tormentas fuertes y chubascos severos.

Pese a que las autoridades de Protección Civil y los organizadores locales del Mundial mantienen un monitoreo permanente sobre la trayectoria de la tormenta tropical Boris, la recomendación para la afición local e internacional es extremar precauciones. Aunque el diseño de drenaje del Estadio Azteca está listo para el desafío, el clima de la Ciudad de México promete jugar un papel protagonista y sumamente complejo en el arranque de la justa mundialista.