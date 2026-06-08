¿Tembló hoy en México? Últimos sismos reportados este lunes 8 de junio
¿Tembló? Sigue el reporte de los últimos sismos reportados en México este lunes 8 de junio con activación de alertas y reporte de autoridades.
¿Tembló en México? Consulta el reporte completo EN VIVO de todos los sismos reportados en nuestro país este lunes 8 de junio con alertas y el reporte de autoridades.
En Azteca Noticias te mantenemos informado de la actividad sísimica en la república mexicana.
¿Tembló hoy en México? Últimos sismos reportados este lunes 8 de junio
Sismo durante la tarde de este 7 de junio
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) reportó que se detectó un sismo el domingo 7 de junio de 2026 a las 3 de la tarde.
El movimiento telúrico no ameritó la activación de la alerta sísmica debido a que la estimación de energía liberada en los primeros segundos no superó los niveles mínimos preestablecidos para encender los altavoces.