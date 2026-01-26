¡Que no fue él! Ex atleta olímpico, Ryan Wedding, se declara inocente de los cargos de homicidio y narcotráfico

Este lunes, Ryan Wedding , el canadiense de 44 años que alguna vez compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, se presentó ante una corte federal en el sur de California.

Con grilletes en los pies y el uniforme de recluso, el presunto líder criminal enfrentó las acusaciones que lo señalan como un capo de alto nivel, en una audiencia marcada por la incertidumbre sobre las condiciones reales de su detención en territorio mexicano.

🚨 Siguen sin cuadrar las versiones



Anthony Colombo, abogado de Ryan Wedding, asegura que su cliente fue aprehendido y no se entregó a las autoridades



"Cualquier versión que el gobierno de México esté tratando de difundir, de que él se entregó, es inexacta" pic.twitter.com/HHVAURl6on — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 26, 2026

Ryan Wedding se declara inocente en tribunal federal

Durante la audiencia celebrada este lunes, Wedding mantuvo una postura desafiante. Al ser consultado por el juez sobre si comprendía los cargos de narcotráfico y asesinato que pesan en su contra, el exatleta confirmó tener conocimiento de la acusación y, a través de su abogado Anthony Colombo, se declaró inocente.

A pesar de enfrentar una posible cadena perpetua , su defensa aseguró a los medios que Wedding se encuentra en buen estado físico y mental para encarar el proceso legal.

Versiones sobre la captura de Wedding no cuadran: ¿Se entregó o fue capturado?

Uno de los puntos más polémicos de este lunes fueron las declaraciones del abogado de Wedding, quien puso en duda la transparencia del operativo. Mientras las autoridades de México sugirieron que el exolímpico se había entregado voluntariamente , el gobierno de Estados Unidos sostiene que fue una captura producto de un operativo de inteligencia.

Anthony Colombo, abogado del exatleta, fue tajante al respecto: "Cualquier versión que el gobierno de México esté tratando de difundir sobre que él se entregó es inexacta". La defensa sostiene que su cliente fue aprehendido por la fuerza, evidenciando que las versiones oficiales siguen sin cuadrar.

This week, @FBILosAngeles released a newly obtained photograph of #FBI Top Ten Fugitive Ryan James Wedding. The photo is believed to have been taken in Mexico during the summer of 2025.



Wedding is #wanted for allegedly running and participating in a transnational drug… pic.twitter.com/2ZlNibFZr6 — FBI (@FBI) December 11, 2025

Qué cargos tendrá que enfrentar Ryan Wedding

La declaración de inocencia de este lunes busca combatir una acusación que vincula a Wedding con el tráfico de 60 toneladas de cocaína desde Colombia hacia Norteamérica. El FBI lo acusa de dirigir una red que movía millones de dólares y de orquestar el asesinato de testigos clave.

Entre los casos más graves se encuentra la ejecución de una persona en un restaurante, un acto presuntamente ordenado por Wedding para evitar que testificaran en su contra durante investigaciones previas.

Wedding se queda sin derecho a fianza

Debido al alto riesgo de fuga y la severidad de los delitos, el juez determinó este lunes que Ryan Wedding permanezca en prisión preventiva sin derecho a fianza.

El director del FBI, Kash Patel, ha comparado la sofisticación de su organización con la de capos como Joaquín "El Chapo" Guzmán. El hecho de que Wedding pasara años oculto en México y fuera incluido en la lista de los diez más buscados reforzó la decisión del tribunal de mantenerlo tras las rejas hasta que se dicte una sentencia.

The US Department of State offers a reward of up to $15 million for info leading to the arrest &/or conviction of #FBI Ten Most Wanted Fugitive Ryan James Wedding, wanted for allegedly running & participating in a transnational drug trafficking operation: https://t.co/YyLpIU4Nmi pic.twitter.com/3DdiopiL9W — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) November 19, 2025

El pasado deportivo que quedó en el olvido

Tras su paso por la justa olímpica de 2002, Wedding desapareció del radar deportivo para, según la fiscalía, fundar la "Wedding Criminal Enterprise".

Hoy, el hombre que alguna vez buscó el oro olímpico se enfrenta a una realidad mucho más cruda, donde su única meta es demostrar una inocencia que las autoridades estadounidenses consideran inexistente.