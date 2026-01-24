¿Por qué FBI comparó a Ryan Wedding con Pablo Escobar y “El Chapo” Guzmán?

Entró en la lista de los más buscados por el FBI. Ofrecieron una recompensa millonaria por él, pero ya fue detenido. El exsurfista de nieve Ryan James Wedding , alias “Thor”, fue detenido, pero su captura llamó la atención al ser comparado con los narcotraficantes Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán .

El exsnowboarder olímpico canadiense fue capturado en México. Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) señaló que el detenido tendría nexos con el narcotráfico.

Ryan James Wedding es un exatleta olímpico canadiense que compitió en snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, celebrados en Salt Lake City.

Ryan Wedding, el atleta olímpico que tendría nexos con el Cártel de Sinaloa

Ryan James Wedding es de nacionalidad canadiense. Tiene 43 años y, de acuerdo con los reportes de seguridad, es identificado como líder de una organización internacional dedicada al tráfico de drogas.

En este entramado criminal implicaría el envío de cocaína desde Colombia, a través de México y el Sur de California, hacia Canadá y que está relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa.

Aunque este viernes se dio a conocer que se entregó en la Embajada de Estados Unidos en México. La fiscal general de ese país, Pam Bondi, señaló en X que Ryan Wedding, es un “presunto capo violento de la cocaína”.

De jugador olímpico a los más buscados



Ryan James Wedding, el exatleta olímpico que cambió las pistas de nieve por el tráfico de cocaína a gran escala, se entregó este jueves en la Embajada de EU en México.



Exatleta canadiense de 43 años vinculado a una facción del Cártel de… pic.twitter.com/1mYPrWRous — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2026

¿Ryan James Wedding es el nuevo Pablo Escobar o “Chapo” Guzmán?

Pablo Emilio Escobar Gaviria, más conocido como solo Pablo Escobar, fue un peligroso y violento narcotraficante en Colombia, donde lideró el Cártel de Medellín.

Fue un pionero en el tráfico de cocaína, droga que llegó a Estados Unidos. De acuerdo con InSight Crime, en la década de 1980 y principios de los 90, Pablo Escobar, alias “El Patrón”, controló la cadena de suministro de cocaína.

En México, el crimen organizado se movía en Sinaloa, con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán , quien fue líder del Cártel de Sinaloa. Su organización fue responsable de la importación y distribución de grandes cantidades de cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína en Estados Unidos.

La razón por la que quizás el FBI comparó a Ryan James Wedding con ambos narcotraficantes fue porque, de acuerdo con el director del FBI, el exsurfista de nieve presuntamente está relacionado con el envío de cocaína a Estados Unidos.

Thanks to President Trump’s leadership and commitment to global law enforcement - as of this morning, the DOJ/FBI officially apprehended our SIXTH Top Ten Most Wanted Fugitive within the last year. Thank you to @AGPamBondi for her relentless pursuit of justice, the US Attorney’s… pic.twitter.com/fnSP4IXQRI — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 23, 2026

Incluso, de acuerdo con CNN, en noviembre el director del FBI declaró: “Que no quede duda: Ryan Wedding es una versión moderna de Pablo Escobar. Es una versión moderna de “El Chapo” Guzmán”.

“Supuestamente, dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Estados Unidos y Canadá, como miembro del Cártel de Sinaloa ” escribió hoy en X y señaló que se cree que Wedding estaba escondido en México durante más de una década.

Ahora, aquella expresión y comparación del Ryan Wedding con Pablo Escobar y “El Chapo” Guzmán volvió a ser mencionada.

FBI DIRECTOR PATEL announces capture of former Canadian Olympic snowboarder and FBI Ten Most Wanted fugitive Ryan Wedding in Mexico City: "Just to tell you how bad of a guy Ryan Wedding is, he went from an Olympic snowboarder to the largest narcotrafficker in modern times."… pic.twitter.com/IsMkbMQMHn — Fox News (@FoxNews) January 23, 2026

Los cargos por los que era buscado Ryan James Wedding

Ryan James Wedding es señalado por autoridades de Estados Unidos de enviar constantemente cientos de kilos de cocaína a la Unión Americana y Canadá.

Cateo casas de Ryan Wedding: Hallan medallas olímpicas, drogas y 62 motos en CDMX y Edomex|X.

El 17 de septiembre de 2024, un Tribunal de Distrito de Estados Unidos emitió una orden de arresto federal en su contra, acusándolo de:



Conspiración para distribuir sustancias reguladas y para poseerlas con fines de distribución

Conspiración para exportar cocaína

Empresa delictiva permanente

Homicidio y tentativa de homicidio

Narcotráfico

Es considerado uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI y se ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información para detenerlo.