Sacrifican a alpaca Gerónimo para evitar transmisión de tuberculosis bovina

Luego de una serie de protestas, una disputa legal con el gobierno británico y una campaña nacional, la alpaca Gerónimo fue sacrificado en Reino Unido luego de dar dos veces positivo a la tuberculosis bovina y evitar su transmisión.

Con overoles azules, máscaras y gafas, personal veterinario llegó a la granja del oeste de Inglaterra donde vivía el animal y llevárselo.

La orden de sacrificarla provocó las súplicas de su propietaria, Helen Macdonald, para que el primer ministro, Boris Johnson, y su esposa, Carrie, tuvieran piedad; algunas celebridades exigieron a los funcionarios que se apartaran de lo que consideraban un desastre de relaciones públicas.

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Decenas de manifestantes se presentaron durante las últimas semanas en la granja de Macdonald para proteger a "Gerónimo" después de que el gobierno ordenara su sacrificio. Más de 140.000 personas habían firmado una petición pidiendo que se salvara a la criatura.

"El animal infectado fue trasladado de las instalaciones y sometido a eutanasia por el personal de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal como medida necesaria para controlar la propagación de la tuberculosis bovina", publicó el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales en un comunicado.

The lack of common sense and compassion demonstrated by @DefraGovUK and @NFUtweets is disgraceful. They repeatedly ignore the science at the cost of thousands of lives.



I’m so sorry #Geronimo… you deserved better. pic.twitter.com/ny2xBbrdUq — Megan McCubbin (@MeganMcCubbin) August 31, 2021

¿Qué es la tuberculosis bovina?

La tuberculosis bovina es una enfermedad bacteriana crónica del ganado vacuno que en algunas ocasiones afecta a otras especies de mamíferos. Asimismo, puede transmitirse a los seres humanos a través de la ingestión de leche no pasteurizada.

Macdonald, enfermera veterinaria, relató que la alpaca dio negativo cuando fue traída de Nueva Zelanda y cree que el diagnóstico del gobierno es el resultado de un falso positivo. Pese a haber gastado miles de libras en una fallida batalla judicial para salvar al animal, perdió esta batalla.

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Un portavoz del primer ministro dijo que es muy angustioso para alguien perder un animal. "Nuestras condolencias están con la señora Macdonald y con otros afectados por esta terrible enfermedad", agregó.