Sacrifican a alpaca Gerónimo para evitar transmisión de tuberculosis bovina
La alpaca Gerónimo de ocho años dio dos veces positivo a tuberculosis bovina y luego de una larga disputa legal fue sacrificada en el Reino Unido.
Luego de una serie de protestas, una disputa legal con el gobierno británico y una campaña nacional, la alpaca Gerónimo fue sacrificado en Reino Unido luego de dar dos veces positivo a la tuberculosis bovina y evitar su transmisión.
Con overoles azules, máscaras y gafas, personal veterinario llegó a la granja del oeste de Inglaterra donde vivía el animal y llevárselo.
La orden de sacrificarla provocó las súplicas de su propietaria, Helen Macdonald, para que el primer ministro, Boris Johnson, y su esposa, Carrie, tuvieran piedad; algunas celebridades exigieron a los funcionarios que se apartaran de lo que consideraban un desastre de relaciones públicas.
Te puede interesar: Durante pandemia aumentan denuncias por maltrato animal en CDMX
Decenas de manifestantes se presentaron durante las últimas semanas en la granja de Macdonald para proteger a "Gerónimo" después de que el gobierno ordenara su sacrificio. Más de 140.000 personas habían firmado una petición pidiendo que se salvara a la criatura.
"El animal infectado fue trasladado de las instalaciones y sometido a eutanasia por el personal de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal como medida necesaria para controlar la propagación de la tuberculosis bovina", publicó el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales en un comunicado.
The lack of common sense and compassion demonstrated by @DefraGovUK and @NFUtweets is disgraceful. They repeatedly ignore the science at the cost of thousands of lives.— Megan McCubbin (@MeganMcCubbin) August 31, 2021
I’m so sorry #Geronimo… you deserved better. pic.twitter.com/ny2xBbrdUq
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La tuberculosis bovina es una enfermedad bacteriana crónica del ganado vacuno que en algunas ocasiones afecta a otras especies de mamíferos. Asimismo, puede transmitirse a los seres humanos a través de la ingestión de leche no pasteurizada.
Macdonald, enfermera veterinaria, relató que la alpaca dio negativo cuando fue traída de Nueva Zelanda y cree que el diagnóstico del gobierno es el resultado de un falso positivo. Pese a haber gastado miles de libras en una fallida batalla judicial para salvar al animal, perdió esta batalla.
Te puede interesar: 90 segundos al futuro: Conoce a Delle, el primer animatronic delfín
Un portavoz del primer ministro dijo que es muy angustioso para alguien perder un animal. "Nuestras condolencias están con la señora Macdonald y con otros afectados por esta terrible enfermedad", agregó.
Protesters demonstrate against the ruling that Geronimo, an Alpaca believed to be carrying TB, has to be euthanised, in London, Britain, August 9, 2021. REUTERS/Peter Nicholls
Reuters
Protesters demonstrate against the ruling that Geronimo, an Alpaca believed to be carrying TB, has to be euthanised, in London, Britain, August 9, 2021. REUTERS/Peter Nicholls
Reuters
Protesters demonstrate against the ruling that Geronimo, an Alpaca believed to be carrying TB, has to be euthanised, in London, Britain, August 9, 2021. REUTERS/Peter Nicholls
Reuters
Protesters demonstrate against the ruling that Geronimo, an Alpaca believed to be carrying TB, has to be euthanised, in London, Britain, August 9, 2021. REUTERS/Peter Nicholls
Reuters
Protesters demonstrate against the ruling that Geronimo, an Alpaca believed to be carrying TB, has to be euthanised, in London, Britain, August 9, 2021. REUTERS/Peter Nicholls
Reuters