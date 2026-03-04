Sacrificarán a “Pilo” el perro que atacó a una a menor en Coahuila; la pequeña fue operada durante 7 horas

La familia de la pequeña Greyci tomó la difícil decisión de sacrificar a “Pilo”, el perro de raza pastor belga que atacó a la menor mientras jugaba en el patio de su casa, en Coahuila. La pequeña tuvo que ser sometida a una cirugía de siete horas y recibió 68 puntadas para reparar las heridas; actualmente se reporta estable.

Sacrificarán al pastor belga que atacó a una pequeña en Coahuila

Luego del ataque que dejó a Greyci con múltiples heridas y 68 puntadas, su familia informó que tomó la decisión de sacrificar a “Pilo”, el pastor belga, debido a la gravedad de las mordidas.

Indicaron que esperarán algunos días para conocer si el animal presenta rabia, como parte del seguimiento sanitario correspondiente.

Cabe mencionar que el perro estaba adiestrado para cuidar de las menores; sin embargo, relacionan su actitud debido a las secuelas de un envenenamiento.

Aunque se trata de su mascota que los ha acompañado por más de 5 años, señalaron que priorizaron la seguridad de la menor y de otras personas, tras el episodio que la llevó a permanecer siete horas en el quirófano.

Actualmente, la paciente permanece hospitalizada bajo supervisión médica. Autoridades de salud informaron que su estado es estable y continúa en observación para descartar posibles complicaciones derivadas de la agresión.

¿Qué le pasó a la niña que fue atacada por un perro en Coahuila?

Una niña resultó con heridas de gravedad luego de ser atacada por un perro de raza pastor belga malinois al interior de su domicilio, en el municipio de Frontera, en el estado de Coahuila.

En el lugar se encontraban dos niñas jugando en el patio de su casa, mientras el perro permanecía a su alrededor.

De pronto, el animal se abalanzó contra una de ellas; la más pequeña se apartó al presenciar el ataque. Al salir, la madre de las menores se percató de la gravedad de la situación y actuó de inmediato.

La cirugía de emergencia se prolongó hasta aproximadamente la 01:00 de la madrugada debido a la magnitud de las lesiones.

De acuerdo con el reporte médico, fue necesario aplicar 68 puntos de sutura en la región craneal para atender las heridas a la menor provocadas por el ataque.