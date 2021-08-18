Safaris silenciosos y limpios con todoterrenos eléctricos en Kenia

Atrás quedaron el ruido y las emisiones de los tradicionales de todoterrenos impulsados por gasolina en los safaris.

Una nueva generación de vehículos para safaris se abre paso de manera silenciosa a través de la reserva Masái Mara, en Kenia. La empresa Opibus, con sede en Nairobi, está convirtiendo los vehículos que consumen gasolina en una nueva experiencia, más ecológica y tranquila, para los turistas.

La idea principal es deslizarse sigilosamente a través de la Reserva Nacional Maasai Mara de Kenia en un vehículo ecofriendly.

Todoterrenos como un Toyota 4x4 Land Cruiser, conducido por el guía turístico Sylvester Mukenye, funcionan 100% con energía solar.

Ser silencioso tiene su ventajas. "Si conduces aquí en silencio, por supuesto, te acercarás mucho más a los animales, especialmente a los elefantes porque no hay vibraciones en el suelo y no hay humos que pueda oler como en otros coches. Así que con esto no se alteran de ninguna manera", dice Mukenye.

A new breed of safari vehicle is silently making its way across Kenya's Maasai Mara. Nairobi-based Opibus is converting the gas-guzzling vehicles to offer tourists a more eco-friendly and quiet experience https://t.co/wclG3bvnAs pic.twitter.com/qCJ4eeixV0 — Reuters (@Reuters) August 17, 2021

Kenia: ecología y safaris

Los vehículos todoterreno son una vista común en la industria de los safaris y la vida silvestre, pero emiten un alto contenido de carbono.

Pero Mukenye, encargado principal de Emboo River Camp, un albergue ecológico que funciona completamente con energía solar, quiere hacer la diferencia.

Compró tres de los vehículos, que fueron convertidos por Opibus, la única compañía en Kenia que actualmente está cambiando los vehículos de safari todoterreno que funcionan con diesel y gasolina en vehículos eléctricos.

El ingeniero eléctrico Wanjiru Kamau dice que la compañía tiene grandes planes para electrificar las carreteras de Kenia y sus reservas, comenzando con los minibús taxis.

"Como Opibus, lo que imaginamos para el 2030 es que todos los matatus en la carretera sean vehículos eléctricos y utilitarios y lo que tenemos en este momento también son motocicletas".

Kamau dice que la empresa sueco-keniana ha convertido 10 vehículos utilizados en los parques de juegos de Kenia.

Agrega que, además de ser más amigables con el medio ambiente, los motores eléctricos reducen los costos operativos a la mitad.

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