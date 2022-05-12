Revelan primera imagen de Sagitario A*, agujero negro de la Vía Láctea

El equipo de investigación global Event Horizon Telescope (EHT) captó la primera imagen de Sagitario A*, un agujero negro supermasivo que se ubica en el centro de nuestra galaxía, la Vía Láctea.

Un trío de telescopios de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), ayudaron a los astrónomos a capturar el área cercana al “horizonte de eventos”, es decir, el límite de un agujero negro del que nada puede escapar.

Esta es la primera imagen real del centro de nuestra galaxia, la #VíaLáctea. Se trata de un agujero negro ubicado a 25 mil años luz, llamado Sagitario A. pic.twitter.com/DLdhFdd07m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2022

Las observaciones simultáneas del Observatorio de rayos X Chandra, el Observatorio Swift de Neil Gehrels y el conjunto de telescopios espectroscópicos nucleares (NuSTAR), mostraron lo que sucede en el punto donde las fuerzas gravitatorias de Sagitario A* impactan en los alrededores.

Have you seen the picture of the black hole at the center of our galaxy?



The image of Sagittarius A* (inset) was taken by @EHTelescope. Now see it in context with support from our @ChandraXray, Swift and NuSTAR observatories. Here's what the colors mean: https://t.co/Qkt3Qu3v1r pic.twitter.com/BONW7QZhsu — NASA (@NASA) May 12, 2022

El equipo de investigación global de EHT explicó que los científicos observaron previamente estrellas que orbitaban alrededor de algo invisible, compacto y muy masivo en el centro de la Vía Láctea.

Aunque no podemos ver el agujero negro, porque está completamente oscuro, el gas brillante que lo rodea revela una región central oscura, llamada sombra, rodeada por una estructura similar a un anillo brillante.

La imagen que se dio a conocer del agujero negro capturó la luz desviada por la “poderosa gravedad” de Sagitario A*, un gigante que es cuatro millones de veces más masivo que el Sol.

Unos 27 mil años luz nos separan del agujero negro Sagitario A*

Para obtener la imagen, el equipo de colaboración internacional unió ocho observatorios de radio existentes en todo el planeta y pudo formar un solo telescopio virtual que observó a Sagitario A*, esto permitió recopilar datos durante muchas horas seguidas.

“La imagen del agujero negro es un promedio de las diferentes imágenes que extrajo el equipo, revelando finalmente al gigante que acecha en el centro de nuestra galaxia por primera vez”, indicó EHT.

We finally have the first look at our Milky Way black hole, Sagittarius A*. It’s the dawn of a new era of black hole physics. Credit: EHT Collaboration. #OurBlackHole #SgrABlackHole

Link: https://t.co/Ax7ECRVg8A pic.twitter.com/LRWizSYOy9 — Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) May 12, 2022

Sagitario A* se ubica a unos 27 mil años luz de la Tierra, por lo que está más cerca que el agujero negro de la galaxia M87, la cual se encuentra a 50 millones de años luz.

Los dos agujeros negros se ven relativamente similares, a pesar de que Sagitario A*, en el centro de la Vía Láctea, es más de mil veces más pequeño y menos masivo que el de M87.

UNAM colabora en la primera imagen real del agujero negro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una de las instituciones que se unió a la colaboración internacional Telescopio del Horizonte de Eventos, con el Gran Telescopio Milimétrico (GTM) “Alfonso Serrano”, ubicado en el volcán Sierra Negra, en Puebla.

#BoletínUNAM Logran, con la participación de la UNAM, la primera imagen real del centro de nuestra galaxia. https://t.co/QE2d9HrsHt — UNAM (@UNAM_MX) May 12, 2022

Laurent Raymond Loinard, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM, recordó que hace tres año se publicó una imagen del centro de la galaxia M87, el nuevo hallazgo es del centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea.

Mencionó que las imágenes de los dos agujeros negros son similares, excepto por la variabilidad de brillo en el anillo, lo que da soporte a la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein:

Indica que las características observacionales de estos objetos no cambian, excepto por su tamaño, conforme va modificándose su masa, y se ven iguales, aunque tengan masas muy diferentes.

Finalmente, detalló que el hecho de que el agujero negro en el centro de la Vía Láctea sea menos masivo que el de M87, hace que fenómenos dinámicos que ocurren en meses o años en M87, sucedan en horas o días en nuestra galaxia.

