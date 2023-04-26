Salario de trabajadores del gobierno CDMX de la nómina 469 aumentará a partir de junio

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el salario de los trabajadores del Gobierno de la capital de la nómina 469 incrementará dentro de un par de meses. Ante esto es importante saber de cuánto será el aumento y cuándo.

"Hay varias nóminas en el gobierno de la Ciudad que han quedado rezagadas en sus salarios, la nómina 469, la nómina 8 de meritorios y la de estabilidad laboral y trabajadores eventuales", afirmó Claudia Sheinbaum.

El aumento beneficiará a casi 26 mil trabajadores, que en gran parte pertenece a las alcaldías y casi todos comenzó a trabajar en el año 2018.

¿A partir de cuándo aumentará el salario en la nómina 469 en la CDMX?

La jefa de Gobierno aclaró que el aumento en el salario de los trabajadores del gobierno de CDMX de la nómina 469 será a partir del jueves 1 de junio de 2023.

Cabe destacar que la nómina 469 no será la única que tendrá un aumento, pues a este se le añaden la nómina 8 de estabilidad laboral y meritorios.

¿De cuánto será el aumento del salario en la nómina 469 en la CDMX?

La nómina 469 tiene un total de plazas de 9 mil 466 y aumentará de un salario mensual de 3 mil 760 pesos a 6 mil 311 pesos.

tiene un total de plazas de 9 mil 466 y aumentará de un mensual de 3 mil 760 pesos a 6 mil 311 pesos. Por otro lado, la nómina 8 meritorios tiene 9 mil 238 y el aumento será de 3 mil 431 pesos a 6 mil 311 pesos.

será de 3 mil 431 pesos a 6 mil 311 pesos. La nómina 8 de estabilidad laboral tiene 6 mil 299 plazas y el aumento salarial será de 3 mil 431 pesos a 6 mil 311.

será de 3 mil 431 pesos a 6 mil 311. Finalmente, en la categoría de eventuales, se tienen 866 plazas y el aumento será de 2 mil 948 pesos mensuales a 6 mil 311.

|Conferencia de prensa

La jefa de Gobierno aclaró que la razón de por qué no habían realizado el aumento en el salario en este tipo de nóminas, como es el caso de la 469, es porque el gobierno se encontraban analizando el capítulo mil, pues no se podía subir el presupuesto a más de cierto porcentaje de una entidad.