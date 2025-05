Senadores del PRI exigen que eliminen toda la Ley de Telecomunicaciones y no solo el artículo 109

Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron que se retire toda la Ley de Telecomunicaciones, pues prácticamente en todo su articulado se encuentra plasmada la censura. Esto, después de que desde Palacio Nacional se diera a conocer que se eliminaría el artículo 109.

También calificaron a los conversatorios como unos simulatorios, pues señalan que se ha dejado ver que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no está de acuerdo con hacer cambios de fondo.

“(José Merino) Fue a decir algo en la mañana, de veras cree que uno no conoce, que los medios de comunicación no conocen, quieren mandar distractores y él anunció de hoy en la mañanera es que este artículo 109, este que está en el debate por parte de la mañanera lo van a quitar, pero no comentaron el artículo 8 fracción 62, con este artículo permite a esta agencia suspender transmisiones. Es la misma gata nada más que revolcada”, dijo el senador Manuel Añorve.

Senadores del @PRI_Nacional exigen tirar por completo la #LeyCensura: acusan que los conversatorios son una simulación. Además, señalan que el gobierno de Morena no quiere cambios de fondo ¿Tú qué opinas? pic.twitter.com/quKZspk7w2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 14, 2025

Además, el senador señaló que con el artículo 8 el gobierno le da el permiso a la Agencia de Transformación Digital suspender transmisiones de radio, televisión e incluso contenido en podcast.

“Quiere la narrativa del gobierno llevarse al 109 de esta iniciativa, cuando en todos los artículos, te estoy poniendo el 8 fracción 62, dejan la puerta abierta, por supuesto, para suspender transmisiones cuando no le parezca al gobierno”, dijo.

¿Qué otros artículos atentan contra la libertad de la Ley de Telecomunicaciones?

A pesar de que el gobierno decidió quitar el polémico artículo 109 que permite bloquear plataformas digitales, hay otros que llaman la atención porque atentan contra la libertad de expresión: