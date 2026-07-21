Cronología: Tras 36 horas, localizan sin vida a Kate Quirinos, menor arrastrada por corriente en río Pánuco

El cuerpo sin vida de la niña, Kate Quirinos, fue localizado tras permanecer 36 horas desaparecida, luego de ser arrastrada por la corriente del río Pánuco, en Veracruz, la tarde del pasado sábado.

El hallazgo de la menor de 11 años se confirmó durante las primeras horas de este 20 de julio, después de que rescatistas encontraran el cuerpo flotando en las inmediaciones de la congregación Anáhuac del municipio de Pueblo Viejo.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Kate Quirinos en el Río Pánuco de Veracruz?

La desaparición de Kate Quirinos comenzó durante la tarde del sábado, cuando la menor ingresó al río Pánuco en la zona conocida como El Paso del Humo, en Veracruz, donde convivía con otras dos niñas.

De acuerdo con los reportes compartidos a las autoridades por los testimonios, las otras menores consiguieron salir del agua, pero la fuerza de la corriente arrastró a Kate, quien desapareció en cuestión de segundos ante la mirada de familiares y personas que intentaron ayudarla.

Tras el reporte de la desaparición, autoridades y cuerpos de emergencia iniciaron un operativo de búsqueda que se extendió durante 36 horas; en las labores participaron elementos de la Secretaría de Marina, personal de Protección Civil de Veracruz, brigadistas del Sistema Nacional de Rescate y Emergencia (SINAREM), además de pescadores, voluntarios y corporaciones de auxilio que recorrieron distintos puntos del río Pánuco.

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Así transcurrió la búsqueda de Kate Quirinos en el río Pánuco de Veracruz

Conforme fueron pasando las horas, las acciones para localizar a Kate Quirinos se reforzaron con el apoyo de embarcaciones, drones y un binomio canino, recursos que permitieron ampliar la cobertura del operativo a lo largo del río Pánuco, desde El Paso del Humo hasta las escolleras de Playa Miramar.

Fue poco antes de las 7:00 horas de este lunes cuando los equipos de rescate localizaron el cuerpo de Kate Quirinos flotando cerca de la congregación Anáhuac, en la colonia California, del municipio de Pueblo Viejo.

Después del hallazgo, autoridades ministeriales acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el traslado al Servicio Médico Forense.