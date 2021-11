Empleado de CFE regaló a su hija el salón de fiestas en poste de luz

La imagen del salón de fiestas en lo alto de un poste de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en la calle Pataguas en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex), se viralizó en redes sociales y Azteca Noticias estuvo en el lugar para conocer la verdadera historia.

En las fotos, el mini salón de fiestas luce con globos y de acuerdo con los vecinos el lugar ya tenía poco más de un año y ahí se realizaron fiestas, sobre todo, infantiles al menos en dos ocasiones.

El salón de fiestas era sostenido por una estructura metálica y estaba conectado con una casa en la que habita un empleado de la CFE a quien “se le hizo fácil” construir una especie de “casita en el árbol” como regalo de cumpleaños a su hija.

El director de Desarrollo Urbano de Nezahualcóyotl, Juan Carlos Bárcenas informó que cuando se conoció de la existencia de este lugar acudieron al lugar para constatarlo.

Efectivamente, constatamos que estaba todavía el saloncito, algo pequeño sobre un poste de luz, cosa que no está permitida. De hecho, cualquier acto que quieran hacer sobre un poste de luz tiene que tener permiso de CFE y de Desarrollo Urbano del ayuntamiento.

Una funcionaria del ayuntamiento fue quien notificó y mostró a Bruno Portillo el documento para explicarle por qué no se puede construir en ese lugar. De inmediato, el hombre le responde que él no colocó el poste, que ya estaba ahí, pero admite que su “superior” no le autorizó la instalación de ese salón de fiestas.

Quitan salón de fiestas y hasta el poste de luz

Tras la notificación, el mini salón de fiestas fue retirado y en el lugar solo quedó una pequeña base metálica que ayudaba a evitar que un camión alto llegara a impactar el saloncito colocado sobre un poste que también fue retirado.

Fue una grúa de la CFE la que retiró la instalación metálica y el mismo poste de luz.

¿Por qué construyó el salón de fiestas en el poste de luz?

De acuerdo con Juan Carlos Bárcenas, el hombre que instaló el salón de fiestas argumentó “que con motivo del cumpleaños de su hija se le hizo fácil hacerle una casita, una parte de juego para celebrar su cumpleaños”.

Confirmó que el hombre es empleado de la CFE y que "él mismo lo colocó y él mismo -con equipo y con una grúa de la CFE- retiró el saloncito”.