VIDEO: Salto de la muerte deja heridos a 2 cadetes del Colegio Militar de Bolivia

La polémica práctica del llamado salto de la muerte, ha dejado lesionados a dos cadetes del Colegio Militar en Bolivia. Expertos y bomberos voluntarios señalan que esta práctica efectuada en el Colegio Militar, requiere de mucho entrenamiento y que en este accidente se produjo una serie de fallos.

Este accidente sucedió durante la mañana del martes (18 de abril de 2023) en instalaciones del Colegio Militar del Ejército de la ciudad de La Paz, capital de Bolivia, después de que dos cadetes se lanzaron al vacío durante una polémica práctica denominada “salto de la muerte”.

Conforme a información preliminar, un fallo registrado en los equipos de seguridad, fue el motivo de este accidente que además de causar consternación entre los oficiales, compañeros de tropa y asistentes al evento, ha llamado la atención debido a lo peligroso de esta práctica.

Expertos y hasta elemento del cuerpo de bomberos dicen que la práctica del polémico beso o salto de la muerte, que ha dejado a dos cadetes heridos en Bolivia, pudo deberse a varios fallos e insisten en que para efectuarla se requiere de mucho entrenamiento.

Dos jóvenes cadetes que realizaron una práctica militar el pasado martes resultaron gravemente heridos tras saltar al vacío desde una torre durante una demostración militar.

Cadete conectado a un respirador artificial y su compañero presenta fracturas en columna y piernas

El Gobierno de Bolivia ha ordenado investigar este accidente en el Colegio Militar, mientras que dos cadentes continúan hospitalizados, uno de ellos ya hasta fue intervenido quirúrgicamente.

Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia, instruyó una investigación del accidente registrado en instalaciones del Colegio Militar del Ejército de la ciudad de La Paz. Castillo señaló: “Debo informar que una vez que tuve conocimiento de este trágico accidente acontecido en instalaciones militares, mi persona ha instruido que se realicen las investigaciones de oficio”.

Dos cadetes resultaron con heridas de gravedad luego de caer de una estructura mientras realizaban una demostración denominada el “salto de la muerte”, también conocida como el “beso de la muerte”.

Autoridades de Bolivia han señalado que, al parecer, el siniestro se produjo debido a fallas en los equipos de seguridad de los cadetes del Colegio MilitarColegio Militar, lo que provocó su estrepitosa caída contra el suelo.

Desde el ministerio del Gobierno de Bolivia se señala que: “Queremos manifestar que hasta este momento ambas personas continúan con vida, ambas personas se encuentran en un centro de salud. Una de ellas está siendo intervenida quirúrgicamente y esperamos los informes oficiales para poder brindar mayor información objetiva sobre este tema”.

Rolando Rojas, director del departamento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Flex), informó que se dispuso la investigación de oficio de este caso y que se desplegó a personal para constatar la situación de los cadetes heridos, además del estado de salud de los mismos, así como también para proceder en los trabajos en el lugar de los hechos. Rojas agregó que: “La investigación estará encaminada en ese aspecto de terminar o establecer si existen responsabilidades”.



Dos cadetes usaron equipo no apropiado con cuerdas dinámicas y ambos están gravemente heridos tras un accidente en Colegio Militar de La Paz



¿Qué falló en el beso de la muerte?

Omar Durán, exmiembro de las FFAA, señala que los cadetes no debieron realizar el salto debido a que se encuentran en un curso de preformación y no en uno de especialización. Que este tipo de prácticas se realizan en un curso de especialización, es decir que solo es apta para oficiales y no en cadetes en un instituto de preformación.

Otro aspecto que ha sido cuestionado es la seguridad de los cadetes al momento de efectuar el beso de la muerte, un general retirado del Ejército de Bolivia le ha dicho a medios locales que los cadetes del Colegio Militar, no llevaban el arnés. Que debió haber a menos una cuerda que asegure al cadete con un arnés de pecho hasta el suelo.

Además de que la hazaña requiere de muchísima práctica, inicialmente se realiza desde superficies de poca altura y de manera gradual se aumenta la altitud, a la par de que los militares tienen mayor experiencia.

¿En qué consiste el salto de la muerte?

La práctica del llamado salto de la muerte o beso de la muerte, se trata de una práctica que requiere de mucho entrenamiento y cosiste en saltar al vacío desde alturas considerables.