Sarampión: la razón por la que los mayores de 50 no están en la lista de vacunación

El sarampión volvió a colocarse en el radar de las autoridades sanitarias en México tras un brote que, lejos de desaparecer, ha ido avanzando silenciosamente desde comunidades pequeñas hasta grandes zonas urbanas. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre la población es por qué las personas mayores de 50 años no forman parte del grupo prioritario para vacunarse.

Para aclarar este tema, el médico general Isaac Daniel Granillo Cruz explica que la clave está en la historia epidemiológica del país y en la inmunidad adquirida décadas atrás.

Un brote de sarampión que ya no es menor en México

“El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y riesgosa , sobre todo por las consecuencias que puede llegar a tener”, advierte Granillo Cruz. Aunque durante años se consideró erradicada en México, el actual brote lleva varios meses activo y ya se cataloga como un brote de gran magnitud.

Del 1 de enero de 2025 al 10 de febrero de 2026 se han confirmado 9 mil 74 casos de sarampión en el país, concentrándose principalmente en Chihuahua (4 mil 505) y Jalisco (2 mil 193). Además, se han registrado 28 defunciones en siete estados, lo que refuerza la necesidad de mantener vigilancia epidemiológica y cercos sanitarios.

Casos de sarampión en México|Secretaría de Salud

¿A quiénes afecta principalmente el sarampión?

De acuerdo con Granillo Cruz, el sarampión impacta con mayor fuerza a la población infantil y pediátrica, por lo que las campañas de vacunación están dirigidas principalmente a niñas, niños, adolescentes y adultos jóvenes.

“Las personas que se van a contagiar son quienes no tienen vacunación o cuentan con un esquema incompleto”, explica. Por ello, el rango de edad prioritario para la vacuna SR (sarampión y rubéola) va de los 6 meses a los 49 años, especialmente en quienes desconocen su esquema de vacunación.

¿Por qué los mayores de 50 años no son prioridad para recibir la vacuna contra el sarampión?

La razón principal, señala el médico, es que las personas mayores de 50 años crecieron en una época en la que el sarampión circulaba ampliamente en el país. “Hace más de 50 años hubo mucho contacto con el virus. Muchas personas se enfermaron y desarrollaron inmunidad natural”, detalla.

Además, cuando se implementó el esquema nacional de vacunación , este fue altamente efectivo y logró proteger a gran parte de la población. Por ello, se considera que este grupo etario ya cuenta con defensas suficientes, ya sea por vacunación previa o por exposición directa al virus.

¿Pueden vacunarse contra el sarampión las personas mayores de 50 años si así lo desean?

Aunque no es necesario, Granillo Cruz aclara que no existe ninguna contraindicación para que una persona mayor de 50 años decida vacunarse. “Si alguien dice: ‘yo nunca tuve sarampión y quiero aplicarme la vacuna’, no pasa nada. Es una sola dosis y no tendrá mayores consecuencias”, afirma.

Síntomas y riesgos que no deben ignorarse ante el brote de sarampión

De acuerdo con el médico Isaac Daniel Granillo, el sarampión suele iniciar como una gripa común: escurrimiento nasal, tos intensa, irritación ocular y fotofobia. Tras varios días, aparecen manchas rojas detrás de las orejas que se extienden por el cuerpo, fiebre alta y las características manchas de Koplik en la boca.

Entre las complicaciones más graves están la neumonía, la meningoencefalitis y la deshidratación severa, esta última especialmente peligrosa en niñas y niños.

Recomendaciones clave ante el brote de sarampión

El especialista insiste en no minimizar la enfermedad. Ante síntomas sospechosos, se debe acudir de inmediato con un pediatra o médico general. Además, recomienda retomar medidas básicas de prevención como el uso de cubrebocas en lugares concurridos y el lavado constante de manos, especialmente en menores de edad.

Granillo Cruz recomienda acudir al médico al primer síntoma de gripa común y nunca automedicarse, ya que un diagnóstico oportuno puede salvar vidas.