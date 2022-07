Salvador Quintero perdió la vida como consecuencia de la explosión

Su nombre era Salvador Quintero el hombre de 60 años que lamentablemente perdiera la vida luego de una fuerte explosión que ocurrió en una casa contigua a la suya en el barrio de San Andrés, en Guadalajara, Jalisco. Su hijo Diego al enterarse del colapso de la finca fue corriendo para saber qué había pasado y ver si sus familiares se encontraban bien pero al llegar se enteró de una lamentable noticia.

“Híjole no la verdad es que venía corriendo, venía del centro y cuando supe, no,” así se quedó sin palabras Diego Quintero, hijo de Salvador.

El señor Salvador siempre se dedicó al comercio, faltaban pocos minutos para levantarse y alistarse para ir a trabajar a su tienda de abarrotes, su esposa Delia no se encontraba en la cama por lo tanto se salvó del fatal accidente, sin embargo si sufrió lesiones.

“Fue muy temprano fue como a las 8 de la mañana entonces estaban dormidos, estaban preparándose para, pues yo creo levantándose apenas yo creo, quiero creer y pues bueno el golpe vino del lado de donde duerme mi papá pues entonces le tocó,” continuó explicando Diego Quintero, hijo de Salvador.

Una casa en #Guadalajara terminó destruida debido a una explosión por acumulación de gas.



El saldo fue de un muerto y siete heridos.

“Que te cuento, una persona increíble, la verdad le debo todo, a él le debo todo lo que soy y todo lo he hecho, lo he hecho gracias a él, una persona increíble lo querían mucho, muchos amigos entonces es una pérdida que no tiene comparación,” relató para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, el hijo de Salvador, Diego Quintero.

En la casa marcada con el numeral 305 sobre la calle Antonio Enríquez donde vivía Salvador Quintero mejor conocido como “chava” para sus amigos, que lamentablemente perdió la vida luego de esta explosión que se presentó en la casa contigua a la suya. Descanse en paz Salvador Quintero.