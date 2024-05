“Nos tomó por sorpresa": Samuel García confirma 9 muertos y 27 hospitalizados tras colapso de templete de MC

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que hasta el momento se ha reportado la muerte de 9 personas, 112 lesionados atendidos, de los cuales 27 siguen hospitalizados, esto tras la caída de un templete de MC (Movimiento Ciudadano) en San Pedro Garza García, durante un mitin al que asistió el candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez.

Tras asegurar que la tragedia “nos tomó por sorpresa”, el mandatario anunció que su gobierno cubrirá todos los gastos funerarios de las nueve víctimas mortales y los gastos hospitalarios de todas las personas que resultaron heridas.

En conferencia de prensa, el gobernador de Nuevo León, dijo que se otorgarán becas a los hijos de las personas que perdieron la vida, y que se atenderá de forma gratuita a los heridos.

El gobernador anunció que su administración creará un fondo para apoyar a todas las víctimas del lamentable accidente.

“A las nueve familias de los difuntos, decirles que vamos a correr con todos los gastos funerarios, vamos a correr con el seguimiento. Va a poyar con todo lo relacionado con becas y manutención de menores que hayan perdido a una madre o un padre por esta tragedia y a la familia de los lesionados sin importar el nivel de las heridas tenemos también ya un dispositivo para ayudarlos contada la cobertura no van a gastar ni un solo peso, no importa sin son derechohabientes el IMSS o no”, aseguró.

“Nos tomó por sorpresa"; dice Samuel García

Samuel Garacía envió un mensaje a los ciudadanos y pidió una a oración para las familias de las víctimas: “A todo Nuevo León decirles que esto ayer nos tomó por sorpresa, no estaba ni siquiera pronosticado en la ciudad una tormenta y fue tan rápido que el caso en particular de este cierre, el personal, quienes asistimos, no podíamos dar crédito de lo sucedido”.

Aprovechó para enviar “un fuerte abrazo, por supuesto que nos duele mucho, estamos consternados y pido mucha oración por las familias, oración por las personas que están hospitalizadas, hay actualmente tres en cirugía con temas delicados, espero que se recuperen muy pronto y pues a todos un fuerte abrazo”.

Colapsa escenario donde Álvarez Máynez cerraba campaña

Un accidente se registró anoche en pleno evento de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, cuando el templete colapsó.

En el escenario se encontraban Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial en las elecciones 2024, y Lorenia Canavati, abanderada del partido a la alcaldía de San Pedro.

Álvarez Máynez se encuentra bien, según confirmó en sus redes sociales. Sin embargo, varias personas que se encontraban en el escenario con él resultaron lesionadas y otras murieron.

En videos capturados al momento se observa que la aspirante a la alcaldía daba un discurso cuando en medio de un ventarrón la estructura colapsó. El accidente ocurrió en punto de las 20:00 horas, en el campo de Beisbol El Obispo, en el Fraccionamiento Juan de Zumárraga.

A través de redes sociales, el candidato emecista, Jorge Álvarez Máynez, ofreció una actualización sobre su estado de salud y dijo que fue trasladado al hospital en San José, al tiempo que reveló se encuentra bien.