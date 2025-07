El hallazgo de tres fosas clandestinas en Hermosillo, Sonora, impactó a millones de personas, lo que demostró la dura realidad de vivir en el México de los desaparecidos, en un país lleno de incongruencias y abandonado por las autoridades.

Las fosas clandestinas fueron encontradas por el colectivo de madres buscadoras del estado. En el lugar hallaron alrededor de 200 prendas de ropa, restos óseos y tres cuerpos completos.

Madres buscadoras se enteran de fosas clandestina en Sonora por llamada anónima

Ceci Flores, integrante del colectivo de madres buscadores en Sonora, reveló que las fosas fueron descubiertas gracias a una llamada anónima; el grupo de mujeres acudió al lugar, acordonaron la zona y encontraron ropa, restos y algunos cuerpos.

A pesar de que encontraron tres fosas, sólo se hallaron tres cuerpos completos, de los cuales dos de ellos ya han sido identificados por familiares de las víctimas. Las investigaciones continúan en la zona.

“Si era un campamento donde había mucha gente, necesitamos saber en dónde están todos ellos (...) Para que podamos recuperar a los nuestros, porque entre ellos pueden estar nuestros hijos”, declaró Ceci.

Se dice que este campamento, ya había sido encontrado durante el 2024, un lugar en el que supuestamente operaba el crimen organizado, por lo que se cree que la zona pudo haberse reabierto para el depósito de cuerpo.

Reportan más de 200 prendas en fosas clandestinas en Hermosillo, Sonora

La Fiscalía del Sonora aseguró que en las fosas clandestinas únicamente habían encontrado 42 prensas; sin embargo, el colectivo revela que no es así, pues en el campo se encontraron más de 200 prendas de ropa.

Entre las prendas había pantalones, playeras, tenis,, botas, huaraches, mochilas, y otros tipos de vestimenta.

“Nosotros siempre decimos que no hay investigación por parte de las autoridades”, explicó Ceci Flores en una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

Hallan fosa clandestina con seis cuerpos al norte de Hermosillo, Sonora

”Si a alguien le incomoda mi caminar, que me devuelvan a mis hijos”: Ceci Flores asegura que no soltará el caso

Ceci Flores aseguró que no soltará el caso de las fosas clandestinas en Hermosillo, Sonora, y que a pesar del miedo y las amenazas que recibe día con día, llegará hasta el final; espera encontrar a sus hijos.

“El amor por mis hijos es más grande que ese miedo (...) Yo no me voy a rendir, ni me van a amedrentar, voy a seguir adelante con mi lucha”, declaró la integrante del colectivo de madres buscadoras.