Logra Samuel García 600 mdd de inversión de KIA para Nuevo León

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda anunció la inversión de más de 600 millones de dólares de KIA para Nuevo León con el objetivo de impulsar proyectos clave en materia de sostenibilidad, industria limpia, cuidado del medio ambiente y a consolidar su operación industrial.

En su primer día de trabajo en Corea del Sur, el mandatario estatal se reunió con Young Sam Kim, Director Ejecutivo de KIA México, donde se dio a conocer esta inversión que se reflejará en una mayor producción y generación de empleos para los neoleoneses.

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“Hoy nos dan a conocer una inversión de 600 millones de dólares en todo este tema de material sostenible, enfocadas a nuevas líneas de autos, paneles solares y plantas tratadoras de agua, más inversiones en proyectos sostenibles”, explicó.

Reforzará KIA planta en Nuevo León

La empresa KIA, adicionalmente, reforzará la consolidación de su planta en Nuevo León para la producción de nuevas soluciones de movilidad eléctrica, posicionando al estado como un eje estratégico dentro de su red global de manufactura y como un referente en la transición hacia tecnologías más limpias y eficientes.

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La inversión proyecta la generación de al menos 300 empleos directos en su etapa inicial, manteniendo a Nuevo León como punta de lanza en la generación de empleos formales.

Como parte de este ambicioso plan, la compañía desarrollará entre otras cosas un parque solar que contribuirá significativamente a la generación de energía limpia, así como una planta de tratamiento de agua que permitirá optimizar el uso responsable de este recurso, alineándose con los más altos estándares ambientales a nivel global.

